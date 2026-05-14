I cavalli siciliani dell’Istituto Incremento Ippico in dono al 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo

Domani la cerimonia di consegna alla Tenuta Ambelia, in apertura della 7ª Fiera Mediterranea del Cavallo. L’iniziativa valorizza le razze autoctone siciliane e rafforza il legame tra tradizione equestre dell’Isola e attività istituzionali dell’Arma

Catania, 14 – Si aprirà con un momento di alto valore istituzionale e simbolico la prima giornata della 7ª Fiera Mediterranea del Cavallo, in programma da domani, venerdì 15 a domenica 17 maggio alla Tenuta Ambelia della Regione Siciliana, nel territorio di Militello Val di Catania.

Nel corso della cerimonia inaugurale, prevista al Campo Trinacria dalle 9.30 alle 10.00, insieme all’alzabandiera e all’apertura ufficiale della manifestazione, si svolgerà la consegna dei cavalli dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia al 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. L’iniziativa nasce dal protocollo tra l’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia e il prestigioso reparto dell’Arma, finalizzato alla valorizzazione delle razze equine autoctone siciliane e al loro successivo impiego nelle attività istituzionali. Il documento prevede la concessione in donazione al reparto di Tor di Quinto di cavalli appartenenti ai ceppi autoctoni della Sicilia, in particolare Cavallo Sanfratellano e Cavallo Siciliano, con l’obiettivo di promuovere la qualità, la storia e le potenzialità del patrimonio equino regionale.

Il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo è erede della tradizione dei reparti montati dei Carabinieri. I cavalli assegnati vengono destinati ad attività istituzionali, di rappresentanza, addestramento e servizio, dopo le necessarie verifiche di idoneità e il percorso di preparazione previsto dal Reggimento. La consegna dei cavalli assume quindi un significato che va oltre il semplice atto formale: rappresenta un ponte tra la tradizione allevatoriale siciliana, la tutela delle razze autoctone e il ruolo storico del cavallo nelle attività dell’Arma dei Carabinieri. «La consegna dei cavalli dell’Istituto al 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo – sottolinea Ignazio Mannino, Commissario Straordinario dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia – è un momento di grande valore per Ambelia e per l’intero patrimonio equestre siciliano. Significa affidare cavalli nati dalla nostra tradizione a un reparto dell’Arma che rappresenta disciplina, prestigio, competenza e memoria. È anche un modo concreto per far conoscere le nostre razze autoctone fuori dai confini regionali, valorizzandone qualità, affidabilità e attitudine al lavoro». Il protocollo prevede inoltre che il Reggimento assicuri ai cavalli il migliore mantenimento sotto il profilo nutrizionale, veterinario e di governo generale, curandone l’addestramento e promuovendo l’iniziativa nelle occasioni mediatiche compatibili con le attività dell’Arma.

La cerimonia di consegna si inserisce nel programma inaugurale della 7ª Fiera Mediterranea del Cavallo, che nella prima giornata proporrà anche il Concorso di Salto a Ostacoli 128×128 by Fieracavalli Verona, la tappa allevatoriale Masaf, la vetrina delle razze autoctone, la monta western, gli attacchi, l’area famiglie, l’area espositori, l’Ambelia Food & Drink e il convegno “Il cavallo come risorsa per l’economia e il territorio”. La Tenuta Ambelia, patrimonio della Regione Siciliana, conferma così il proprio ruolo di luogo simbolo della cultura equestre dell’Isola, capace di unire allevamento, sport, memoria, istituzioni e promozione del territorio.