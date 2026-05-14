Acireale, tenta di svaligiare una gioielleria all’alba con un flessibile: arrestato 31enne

Assalto all’alba a una gioielleria del centro di Acireale: un 31enne residente in città, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza dopo un breve inseguimento tra le vie limitrofe. Il titolare ha quantificato i danni in circa 4.000 euro, legati soprattutto al danneggiamento della vetrata blindata e degli infissi.

Erano le 4.20 quando una segnalazione al 112 NUE ha fatto convergere sul posto le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito, il 31enne stava tentando di introdursi nell’esercizio commerciale dopo aver danneggiato la vetrata e il telaio della porta d’ingresso con un flessibile. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo si sarebbe dato alla fuga abbandonando sul posto gli attrezzi – tra cui una mazzola e lo stesso utensile elettrico – e una bicicletta utilizzata per raggiungere la zona. Dopo un breve inseguimento nelle vie limitrofe, il 31enne è stato individuato e bloccato mentre tentava di nascondersi tra le auto in sosta.

L’arresto e la misura cautelare

Il titolare della gioielleria ha formalizzato denuncia, quantificando i danni in circa 4.000 euro. L’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti del 31enne gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.