Acireale, tenta di svaligiare una gioielleria all’alba con un flessibile: arrestato 31enne

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 14 Maggio 2026 - 22:50

Assalto all’alba a una gioielleria del centro di Acireale: un 31enne residente in città, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza dopo un breve inseguimento tra le vie limitrofe. Il titolare ha quantificato i danni in circa 4.000 euro, legati soprattutto al danneggiamento della vetrata blindata e degli infissi.

Erano le 4.20 quando una segnalazione al 112 NUE ha fatto convergere sul posto le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito, il 31enne stava tentando di introdursi nell’esercizio commerciale dopo aver danneggiato la vetrata e il telaio della porta d’ingresso con un flessibile. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo si sarebbe dato alla fuga abbandonando sul posto gli attrezzi – tra cui una mazzola e lo stesso utensile elettrico – e una bicicletta utilizzata per raggiungere la zona. Dopo un breve inseguimento nelle vie limitrofe, il 31enne è stato individuato e bloccato mentre tentava di nascondersi tra le auto in sosta.

L’arresto e la misura cautelare

Il titolare della gioielleria ha formalizzato denuncia, quantificando i danni in circa 4.000 euro. L’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti del 31enne gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Tags: , , , , , , , , ,

Carabinieri

«Tua figlia deve consegnare i gioielli»: smascherata la truffa del falso finanziere a Calatabiano

Redazione 14 Maggio 2026 - 22:09

L’esplosivo non funziona e il colpo fallisce: assalto nella notte alle Poste di Catania

Redazione 14 Maggio 2026 - 09:15

Scarpe false in un furgone sequestrato e Gucci taroccato al mercato: blitz della GdF a Catania

Redazione 14 Maggio 2026 - 08:29

Cocaina nel paraurti e hashish nell’airbag: arrestati due corrieri con un bimbo a bordo

Redazione 14 Maggio 2026 - 08:17

Rubano una Fiat 500 con la chiave elettronica: inseguimento e tre arresti a Catania

Redazione 13 Maggio 2026 - 22:53

Abbagnato e Ricciarelli al Bellini Sangiorgi: Catania celebra la danza il 3 giugno

Redazione 12 Maggio 2026 - 20:54

Ultimissime

Acireale, tenta di svaligiare una gioielleria all’alba con un flessibile: arrestato 31enne

Redazione 14 Maggio 2026 - 22:50
Carabinieri

«Tua figlia deve consegnare i gioielli»: smascherata la truffa del falso finanziere a Calatabiano

Redazione 14 Maggio 2026 - 22:09

I cavalli siciliani dell’Istituto Incremento Ippico in dono al 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo

Redazione 14 Maggio 2026 - 17:34

Domani alla Tenuta Ambelia si apre la 7ª Fiera Mediterranea del Cavallo

Redazione 14 Maggio 2026 - 17:13

L’esplosivo non funziona e il colpo fallisce: assalto nella notte alle Poste di Catania

Redazione 14 Maggio 2026 - 09:15