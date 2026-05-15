Ispica e Lipari conquistano la Bandiera Blu: la Sicilia cresce a 16 spiagge certificate

Sedici Comuni siciliani sventolano la Bandiera Blu nel 2026, due in più rispetto all’anno scorso. I nuovi ingressi sono Ispica, nel Ragusano, e Lipari, nell’arcipelago delle Eolie. Il riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education, certifica la qualità delle acque, la gestione ambientale e i servizi ai bagnanti.

A livello nazionale i Comuni premiati sono 257, undici in più rispetto al 2025, con 14 nuovi ingressi e 3 uscite. La Sicilia, con i suoi 16 riconoscimenti, è alla pari con l’Abruzzo. Nel Messinese, oltre al nuovo ingresso di Lipari, si confermano Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Taormina, Tusa e la stessa Messina. Cinque i riconoscimenti in provincia di Ragusa: Marina di Ragusa, Ispica, Scicli, Pozzallo e Modica. La sedicesima bandiera va a Menfi, in provincia di Agrigento. La Sicilia ottiene anche due premi per gli approdi turistici: Capo d’Orlando Marina e Marina del Nettuno.

Le spiagge premiate

Tra le spiagge siciliane certificate: Messina Nord, Sud e Tirreno, le acque di Vulcano Gelso, Acqua Calda, Canneto, Acque Termali di Vulcano e Stromboli Ficogrande, il lungomare di Alì Terme, i litorali di Nizza di Sicilia, Roccalumera e Furci Siculo, il lungomare di Santa Teresa di Riva, Letojanni centro, Mazzeo di Taormina e il lungomare di Tusa. E ancora: Maganuco e Marina di Modica, Santa Maria del Focallo, Pietre Nere e Raganzino di Pozzallo, Sampieri-Pisciotto di Scicli, Marina di Ragusa e il porto di Menfi.

Il quadro nazionale e le parole del ministro

Sul podio italiano si conferma la Liguria con 35 località, seguita da Puglia e Calabria a quota 27. Campania, Marche e Toscana a 20, Sardegna a 17. Le 525 spiagge italiane premiate rappresentano circa l’11,6% del totale globale. Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha dichiarato a margine della presentazione a Roma: «L’aumento delle Bandiere Blu nel Sud Italia è un segnale molto buono. Il Sud sta molto migliorando sotto il profilo delle strutture e diventa sempre più attrattivo per i turisti stranieri». Mazzi ha citato la Sicilia tra le regioni su cui il governo sta puntando con azioni di promozione mirata.