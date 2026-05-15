Bomba carta alla stazione di Giarre: nel mirino la macchinetta dei biglietti

Tentativo di far saltare la macchinetta automatica della biglietteria nella notte alla stazione ferroviaria di Giarre, nel Catanese. Ignoti avrebbero utilizzato una bomba carta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer insieme ai colleghi della Scientifica e agli artificieri. Indagini in corso.

L’episodio si è verificato nella notte alla stazione ferroviaria di Giarre. Secondo una prima ricostruzione, alcuni ignoti avrebbero utilizzato una bomba carta nel tentativo di danneggiare o aprire la macchinetta automatica della biglietteria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer per i primi rilievi, con il supporto della Scientifica e degli artificieri per la messa in sicurezza dell’area. Le indagini sono in corso per risalire agli autori del gesto.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.