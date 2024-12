Vacanze di Natale, destinazioni off limits: prenotare in queste città è un attentato ai tuoi risparmi | Cambia i tuoi piani

Se per le vacanze di Natale volevate raggiungere queste destinazioni, sappiate che sono off limits. Se non volete intaccare i vostri risparmi, meglio cambiare piani.

Ci risiamo, come avviene ogni anno, ma pare che questo 2024 sia ancora peggio, ci avviciniamo alle vacanze natalizie e il prezzo dei voli sale all’impazzata. Va bene l’alta stagione, ma qui si sta esagerando, non è possibile che un volo per raggiungere altre Regioni italiane abbia un costo superiore di quello per l’estero.

Eppure è così, e come sempre se ne approfittano, in quanto sono molti gli italiani che per le feste, partono per ricongiungersi ai propri familiari che vivono lontani. Con questi prezzi folli, saranno molti quelli che saluteranno amici e parenti soltanto in videochiamata quest’anno.

È bene saperlo subito: ci sono alcune destinazioni per le vacanze di Natale che vengono considerate off limits, se non volete dilapidare tutti i vostri risparmi. O cambiate piani, o ve ne farete una ragione.

I trucchi per poter risparmiare

Questo aumento smisurato dei voli nel periodo natalizio è dato soprattutto dalla mancanza di controlli sulle tariffe. Nonostante siano molti i consumatori che si lamentano, nessuno mette freni alle compagnie, le quali possono scegliere in autonomia i prezzi dei biglietti approfittandosi dell’alta stagione. Per ovviare un po’ a questo, ci sono alcune tecniche che potreste seguire per cercare di risparmiare un po’.

Qualora possiate, organizzare il viaggio con largo anticipo, sappiate che prenotare mesi prima il volo per Natale, vi permetterà di usufruire dell’offerta del momento. Inoltre, optate per giorni meno richiesti per partire, come per esempio il 24 o il 31 dicembre e infine, cercate di utilizzare i vari sconti e bonus, che puntualmente le compagnie offrono ai clienti, se partono a determinate condizioni.

Le destinazioni off limits per le vacanze

Le vacanze di Natale sono alle porte e sono molti gli italiani che optano per viaggiare in aereo per raggiungere i propri familiari, durante le feste, per dimezzare i tempi. Sappiate che ci saranno come sempre delle destinazioni considerate off limits, per via del costo smisurato del biglietto. Secondo investireoggi.it, dal quale abbiamo preso i suggerimenti anche per il paragrafo precedente, le mete più care, sono quelle di collegamento verso la Sicilia.

Per farvi un esempio, un biglietto Genova-Catania, andata e ritorno vi costerà la bellezza di 623 euro in Economy, seguito da quello Trieste-Catania a 445 euro e da Firenze-Catania a 412 euro. Sono svariate le tratte che puntano principalmente al Sud che hanno dei prezzi esorbitanti, tant’è che molti purtroppo, optano per raggiungere i propri cari nei periodi precedenti o antecedenti le feste, per cercare di risparmiare il più possibile o concentrarsi su pullman e treno.