Rolex: sono solo 3 i modelli da acquistare per investimento | Il valore é raddoppiato in 10 anni

Sei anche tu un appassionato di orologi e ne stavi cercando uno su cui investire del denaro? Ecco i 3 modelli Rolex da acquistare.Nel mondo esistono moltissimi appassionati di orologi, in grado di spendere una fortuna per acquistare uno specifico modello. A volte però, fare questa scelta potrebbe essere il migliore investimento della nostra vita. Esistono in particolar modo 3 modelli Rolex che, se acquistati, potrebbero raddoppiare il loro valore in 10 anni. Ecco dunque quali dovresti acquistare se anche tu stai cercando l’orologio perfetto per te.

Tra gli orologi di lusso più acquistati e apprezzati dalle persone troviamo sicuramente i Rolex.

Questo perché, al contrario di molti altri marchi, Rolex è riuscito a rimanere di valore nel corso degli anni e dunque risultare così un ottimo investimento per l’acquirente. Nonostante negli ultimi anni ci siano stati diversi periodi di crisi economica, la marca Rolex è rimasta comunque un porto sicuro e un investimento di cui non temere. Oltre a questo aspetto, i suoi orologi sono anche composti da materiali di qualità come l’oro o i diamanti. Insomma, se anche tu volevi acquistare un orologio di lusso non potresti fare scelta migliore.

Ma scopriamo insieme nel dettaglio quali modelli potrebbero aumentare di valore nel corso degli anni.

Perché acquistare il Rolex Submariner

Tra i modelli che potresti scegliere troviamo il Rolex Submariner, lanciato nel 1953 è ancora oggi uno dei più iconici di tutto il marchio. Si tratta del primo orologio subacqueo e impermeabile della Rolex e può raggiungere i 100 metri di profondità. Questo orologio è venduto in diversi varianti, ma ancora oggi il più richiesto è quello con il quadrante nero e la lunetta verde. In molti potrebbero ricordarsi di questo modello perché indossato da Paul Newman all’interno del film “Il colore dei soldi”.

Insomma, se vuoi andare sul sicuro con il Rolex Submariner non sbaglierai assolutamente!

Quali altri modelli acquistare

In alternativa potresti optare per il Rolex Daytona lanciato nel 1963. Anche in questo caso si tratta di un modello assai iconico e che ha raggiunto tale popolarità grazie alla sua estrema precisione. Attualmente la versione più acquistata è quella in acciaio con quadrante nero e lunetta in ceramica nera. Infine, un ultimo modello a cui potresti fare affidamento per fare un investimento sicuro è il Rolex GMT-Master II, ideato per i piloti e i viaggiatori. Si tratta del primo orologio al mondo in grado di mostrare due fusi orari differenti e il modello più richiesto è quello con il quadrante blu e rosso e la lunetta con i medesimi colori.

Con questi 3 orologi avrai la possibilità di investire concretamente il tuo denaro e, nel corso degli anni, vedere il loro valore raddoppiare.