Controlla subito il conto corrente: sta arrivando un bonifico a milioni di italiani | É tutto legale

Controllate il conto corrente perché sta per arrivare un bonifico a milioni di italiani, è tutto legale e i cittadini non vedono l’ora di poterlo vedere sul proprio estratto conto. È sempre molto apprezzato.

I cittadini lo sanno molto bene, sono mesi che devono fare i conti con aumenti considerevoli in tutti i settori, nessuno è stato risparmiato dall’inflazione. Le difficoltà economiche non mancano, in quanto la vita sta diventando sempre più cara, ma gli stipendi rimangono sempre i medesimi.

Per questo sono molti quelli che cercano di risparmiare dove possono, usufruendo di tutti quei bonus e sconti che lo Stato mette a disposizione, ovviamente se si rientra con i requisiti minimi richiesti. Dopo il covid non è stato facile per nessuno, in quanto si sono verificati molti intoppi a livello economico.

Per questo sono milioni gli italiani che non vedono l’ora di ricevere il famoso bonifico che darà una “boccata d’aria fresca” a tutti, soprattutto coloro che si apprestano ad andare in ferie. Ecco di cosa stiamo parlando.

Quando arriva il bonifico “salva estate”

Il suddetto bonifico dovrebbe arrivare salvo ritardi amministrativi, entro il mese di luglio. Purtroppo non tutti ne avranno diritto in quanto ci sono diversi fattori da tenere in considerazione per poterne beneficiare, a ogni modo chi potrà beneficiarne si vedrà recapitare una sorta di stipendio bonus anche se un pò più basso del lordo preso normalmente al mese.

Inoltre ci sono alcuni parametri che vi faranno maturare questa liquidità e altri invece che non permetteranno di accantonarla. Per esempio contribuiranno in positivo il congedo di maternità o paternità, infortunio, ferie e così via, mentre faranno l’esatto opposto le prestazioni non retribuite, lo sciopero, il lavoro notturno e così via.

Controllate il conto corrente

Nel mese di luglio, la maggior parte dei lavoratori dipendenti e pensionati faranno meglio a controllare il proprio conto corrente, in quanto si vedranno recapitare un bonifico tanto atteso. Stiamo parlando della nota quattordicesima, la cui cifra, non obbligatoria come la tredicesima, arriverà a molti italiani che tireranno un sospiro in questi mesi di partenza.

Come dicevamo, la quattordicesima non è obbligatoria, quindi non tutti i lavoratori dipendenti la riceveranno, dipende anche molto dal tipo di contratto lavorativo, in quanto ognuno prevede il veramente di questo surplus o no. Per esempio a essere esclusi oltre alcuni tipi di contratto lavorativo, ci sono anche i tirocinanti, i lavoratori autonomi, colf e badanti e così via. Anche per i pensionati ci sono delle eccezioni, qualora non foste sicuri della vostra situazione economica fareste meglio a rivolgervi a uno dei vari caf presenti in zona per chiedere approfondimenti in merito.