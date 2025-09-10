Medico sospeso per un anno: indagato per presunte violenze sessuali

La Polizia ha eseguito un provvedimento di sospensione dall’attività per un anno nei confronti di un medico di 63 anni indagato per violenza sessuale. La misura interdittiva è stata disposta dal gip del Tribunale di Catania. Secondo l’accusa, l’uomo – all’epoca primario all’ospedale di Paternò – avrebbe tenuto, tra il 2018 e il 2024, comportamenti di natura sessuale ai danni di personale femminile della struttura. Gli investigatori ipotizzano che gli atteggiamenti contestati fossero finalizzati a ottenere prestazioni sessuali, sfruttando il rapporto di subordinazione lavorativa.

Dalle indagini, condotte attraverso intercettazioni, dichiarazioni e videoriprese, emergerebbero diversi episodi, ma il gip ha ritenuto sussistenti gravi indizi solo in relazione a un caso, che riguarda una collega medico chirurgo. L’indagato, approfittando – secondo l’ipotesi accusatoria – della condizione di soggezione della donna, l’avrebbe costretta a subire palpeggiamenti e avances a sfondo sessuale anche durante i turni di servizio e le visite ai pazienti. Il gip ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi di reità limitatamente a questa ipotesi, evidenziando come i comportamenti attribuiti al professionista si sarebbero verificati in più occasioni all’interno del nosocomio, con modalità tali da rendere difficile per la vittima sottrarsi o manifestare il proprio dissenso.