Medico sospeso per un anno: indagato per presunte violenze sessuali

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 10 Settembre 2025 - 09:40

foto archivio

La Polizia ha eseguito un provvedimento di sospensione dall’attività per un anno nei confronti di un medico di 63 anni indagato per violenza sessuale. La misura interdittiva è stata disposta dal gip del Tribunale di Catania. Secondo l’accusa, l’uomo – all’epoca primario all’ospedale di Paternò – avrebbe tenuto, tra il 2018 e il 2024, comportamenti di natura sessuale ai danni di personale femminile della struttura. Gli investigatori ipotizzano che gli atteggiamenti contestati fossero finalizzati a ottenere prestazioni sessuali, sfruttando il rapporto di subordinazione lavorativa.

Dalle indagini, condotte attraverso intercettazioni, dichiarazioni e videoriprese, emergerebbero diversi episodi, ma il gip ha ritenuto sussistenti gravi indizi solo in relazione a un caso, che riguarda una collega medico chirurgo. L’indagato, approfittando – secondo l’ipotesi accusatoria – della condizione di soggezione della donna, l’avrebbe costretta a subire palpeggiamenti e avances a sfondo sessuale anche durante i turni di servizio e le visite ai pazienti. Il gip ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi di reità limitatamente a questa ipotesi, evidenziando come i comportamenti attribuiti al professionista si sarebbero verificati in più occasioni all’interno del nosocomio, con modalità tali da rendere difficile per la vittima sottrarsi o manifestare il proprio dissenso.

Riposto ospita la XVIII Etna Sea Race, vela e legalità protagoniste

Redazione 09 Settembre 2025 - 15:35

Incidente mortale a Riposto: operaio cade da un’impalcatura e perde la vita

Redazione 08 Settembre 2025 - 11:41

Shopping con carta rubata, le telecamere incastrano la sospettata

Redazione 07 Settembre 2025 - 10:13

Da Rosa Balistreri a Francesca Morvillo: il Mediterraneo raccontato al Marzamemi Cinefest

Redazione 05 Settembre 2025 - 16:35

Paternò, si costituisce il giovane che ha sparato: “Ho agito per difendermi”

Redazione 04 Settembre 2025 - 07:45

Ramacca, nuova intimidazione: incendiata l’auto del comandante della polizia locale

Redazione 03 Settembre 2025 - 23:21

Ultimissime

Medico sospeso per un anno: indagato per presunte violenze sessuali

Redazione 10 Settembre 2025 - 09:40

Ultim’ora Regione Sicilia: i residenti non pagheranno le tasse, approvato il decreto salva isolani | Risparmio di 1.000€ in un anno

Carolina Falco 10 Settembre 2025 - 07:35

Ponte sullo Stretto, Salvini incontra il sindaco di Messina: “Tavolo permanente per seguire l’opera”

Redazione 09 Settembre 2025 - 23:04

Tajani richiama gli azzurri: «Il confronto si faccia nelle sedi opportune». Sostegno a Schifani

L.P 09 Settembre 2025 - 22:41

Ferie, ecco il numero esatto di giorni per riposarsi dal lavoro: chi ne fa meno muore due volte di più

Carolina Falco 09 Settembre 2025 - 21:35