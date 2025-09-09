Commissione Antimafia in missione a Catania

Una delegazione della Commissione parlamentare antimafia, guidata dalla presidente Chiara Colosimo, sarà a Catania venerdì 12 settembre per una giornata di incontri istituzionali dedicati al contrasto della criminalità organizzata nel territorio etneo. Lo rende noto il Comune. La missione si svolgerà a Palazzo degli Elefanti, in piazza Duomo, e prenderà il via alle ore 10:30 con una serie di audizioni che coinvolgeranno i principali rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine. La Commissione incontrerà il sindaco Enrico Trantino, il prefetto Pietro Signoriello, il questore Giuseppe Bellassai, il comandante provinciale dei Carabinieri generale Salvatore Altavilla, il comandante provinciale della Guardia di Finanza generale Marco Filipponi e il capo centro DIA Felice Puzzo.

Nel pomeriggio è prevista l’audizione del procuratore della Repubblica di Catania, Francesco Curcio, momento centrale della missione per fare il punto sulle indagini e sulle strategie giudiziarie in corso. La giornata si concluderà alle ore 16:30 con una conferenza stampa nella Sala della Giunta di Palazzo degli Elefanti, durante la quale saranno illustrati i temi emersi dalle audizioni e le prospettive future nella lotta contro le organizzazioni criminali.

La presenza della Commissione antimafia a Catania si inserisce nel quadro del più ampio lavoro di monitoraggio che l’organismo parlamentare svolge su scala nazionale, con l’obiettivo di verificare l’efficacia delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata e promuovere nuove strategie di intervento.