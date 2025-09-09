Catania, 61enne sorpreso in scooter con pistola carica: arrestato dalla Polizia

Andava in giro a bordo di uno scooter con una pistola carica nella cintura, ma è stato individuato e arrestato dalla Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nell’ambito dei controlli straordinari disposti dalla Questura di Catania in diversi quartieri cittadini. A finire in manette un 61enne, colto in flagranza dei reati di detenzione e porto illegale di arma da fuoco e relativo munizionamento, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

Le indagini erano partite da informazioni che segnalavano un soggetto in possesso di armi. Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno così predisposto un servizio di osservazione a San Giovanni Galermo, con più pattuglie dislocate in punti strategici. L’uomo è stato notato mentre percorreva le vie del quartiere a bordo di uno scooter: il dispositivo di chiusura delle vie di fuga ha consentito ai poliziotti di fermarlo e sottoporlo a controllo.

Durante la perquisizione personale è emerso che portava alla cintola una pistola semiautomatica calibro 9×19 con caricatore inserito e 15 cartucce. Sul mezzo, inoltre, sono stati trovati un secondo caricatore, anch’esso con 15 proiettili, e una scatola contenente altre 50 cartucce dello stesso calibro. L’arma e le munizioni sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in precedenti episodi criminali e per raccogliere elementi utili alle indagini.

Dopo le formalità di rito, il 61enne è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che saranno effettuati ulteriori accertamenti, anche nell’interesse della difesa.