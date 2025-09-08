PNRR, lo stato di avanzamento a Catania è “soddisfacente” per Palazzo Chigi

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 08 Settembre 2025 - 18:35

Avanza con ritmo ritenuto “soddisfacente” dalla Presidenza del Consiglio l’attuazione del Piano triennale per la trasformazione digitale della Pubblica amministrazione nella Città metropolitana di Catania. I Comuni hanno presentato complessivamente 458 candidature, che riguardano 195 scuole, 42 aziende sanitarie e 105 enti, oltre a 58 opere di competenza diretta dei municipi. L’investimento complessivo ammonta a 29,7 milioni di euro. Il bilancio è stato illustrato in Prefettura durante la riunione della Cabina di coordinamento, presieduta dal capo di gabinetto Laura Pergolizzi, con la partecipazione di Regione, Ragioneria generale dello Stato, Dipartimento per la Trasformazione digitale e delegati comunali.

L’ingegnere Rosario Alagna, in rappresentanza del Dipartimento, ha spiegato le procedure necessarie alla rendicontazione, sottolineando al tempo stesso il quadro rassicurante che emerge dall’analisi: la quasi totalità dei progetti è infatti nella fase conclusiva. Gli interventi finanziati con il Pnrr puntano a favorire l’innovazione tecnologica delle amministrazioni e a garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti e accessibili.

L’incontro ha avuto anche una valenza formativa per i referenti dei Comuni, che hanno potuto confrontarsi sulle modalità di avanzamento e sulle criticità riscontrate. La Cabina di coordinamento ha rimarcato l’importanza di un allineamento costante dei dati e di un utilizzo corretto degli strumenti di monitoraggio, ribadendo inoltre la necessità di elaborare piani di azione mirati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano. Intanto è stato annunciato un nuovo incontro della Cabina di coordinamento per verificare lo stato dei progetti rientranti sotto la competenza di altri ministeri.

Regione Siciliana, prorogato al 14 settembre il termine per aderire ai tirocini di riqualificazione

Redazione 08 Settembre 2025 - 16:35

Misterbianco, il 20 settembre torna il Trofeo Maria SS. degli Ammalati

Redazione 08 Settembre 2025 - 15:46
Regione siciliana (cataniaoggi.it-facebook)

Regione Siciliana, il nuovo PIAO guarda al futuro: più assunzioni, digitale e sanità tra le priorità

Redazione 08 Settembre 2025 - 15:35

Catania, controlli a Librino: arresti, denunce e 100 grammi di marijuana sequestrati

Redazione 08 Settembre 2025 - 14:41

Catania, fermato al faro Biscari: 41enne arrestato con 9 chili e mezzo di marijuana

Redazione 08 Settembre 2025 - 11:43

Figuccia (Lega): «Commissione regionale, ronde e castrazione chimica contro la violenza sulle donne»

Redazione 08 Settembre 2025 - 08:39

Ultimissime

PNRR, lo stato di avanzamento a Catania è “soddisfacente” per Palazzo Chigi

Redazione 08 Settembre 2025 - 18:35

Regione Siciliana, prorogato al 14 settembre il termine per aderire ai tirocini di riqualificazione

Redazione 08 Settembre 2025 - 16:35

Misterbianco, il 20 settembre torna il Trofeo Maria SS. degli Ammalati

Redazione 08 Settembre 2025 - 15:46
Regione siciliana (cataniaoggi.it-facebook)

Regione Siciliana, il nuovo PIAO guarda al futuro: più assunzioni, digitale e sanità tra le priorità

Redazione 08 Settembre 2025 - 15:35

Marzamemi Cinefest, emozioni e grandi ospiti nella sesta edizione

Redazione 08 Settembre 2025 - 14:44