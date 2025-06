“Fondi su due imprenditori”: indagato il presidente dell’Ars

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno (FdI), è indagato dalla Procura di Palermo per corruzione. Secondo l’accusa, Galvagno avrebbe orientato due stanziamenti pubblici su due imprenditori in cambio di incarichi affidati ai suoi collaboratori. La notizia è riportata dal quotidiano Repubblica.

Le accuse riguardano due finanziamenti deliberati con la manovra correttiva di bilancio 2023: 100mila euro ad una Fondazione per l’evento “Un magico Natale” (Palermo e Catania, dicembre 2023) e 200mila euro al Comune di Catania per le iniziative di Natale e Capodanno. I pm ipotizzano che, in cambio della scelta dei beneficiari, i collaboratori, abbiano ricevuto incarichi fittizi, regolarmente fatturati ma mai effettivamente svolti.

Indagato fin dall’inizio dell’anno, Galvagno ha ricevuto dall’8 aprile una proroga delle indagini e, dopo oltre due mesi, è stato interrogato dal procuratore Maurizio De Lucia e dal pool guidato dall’aggiunto Paolo Guido. Pur respingendo ogni addebito, il presidente ha sostenuto che i suoi collaboratori svolgono altre attività professionali e che non esiste alcun patto corruttivo. L’inchiesta, ancora coperta da segreto istruttorio, potrebbe estendersi ad altri finanziamenti e indagati. In parallelo, il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo sta passando al setaccio contributi e appalti che coinvolgono la Regione: dalle sospette “mazzette” dietro il sociale alla gestione dei fondi per il capodanno catanese, fino all’inchiesta sulla cricca degli appalti sanitari.

L’indagine su Galvagno arriva in un momento di forte tensione politica: la precedente bufera su Carlo Auteri, che aveva incassato oltre 400mila euro di contributi in tre anni, e lo scontro interno al Pd siciliano sulle “prebende” della finanziaria 2023 avevano già messo in luce criticità nella trasparenza dei fondi pubblici. Ora, la procura di Palermo indaga sul fulcro del potere politico regionale, con l’obiettivo di verificare se la distribuzione dei contributi sia avvenuta rispettando i principi costituzionali di imparzialità e uguaglianza.