ULTIM’ORA ARERA – Addio fasce orarie, energia gratis se installi il nuovo contatore | Con 50€ a un elettricista non paghi più la bolletta

Per risparmiare sulla bolletta esistono vari trucchetti, alcuni leciti, altri un po’ meno e rischi una denuncia

Un’operazione di controllo straordinario del territorio ha portato alla luce gravi irregolarità nel comune di Cercola, in provincia di Napoli. L’intervento, condotto dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, si è concentrato nella zona di Caravita, nota per la presenza di criticità sociali e strutturali. I militari, in sinergia con i tecnici della società elettrica, hanno avviato una serie di accertamenti mirati negli edifici di edilizia popolare, con l’obiettivo di contrastare reati contro il patrimonio e garantire maggiore sicurezza ai residenti.

Le verifiche si sono concentrate in un complesso residenziale situato in via Matilde Serao. Proprio qui, all’interno delle abitazioni popolari, sono emerse manomissioni dei contatori elettrici e connessioni abusive alla rete pubblica. In diverse unità immobiliari, l’energia veniva sottratta in modo illecito, bypassando totalmente il sistema di registrazione dei consumi e generando un furto di risorse a danno della collettività.

A seguito degli accertamenti, sei soggetti sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. Le responsabilità individuali sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà stabilire l’entità dei danni economici arrecati e l’eventuale sussistenza di ulteriori ipotesi di reato. Le indagini proseguono anche per verificare se ci siano stati precedenti episodi simili all’interno dello stesso stabile o in altri edifici limitrofi.

Oltre al danno patrimoniale, ciò che preoccupa maggiormente è l’evidente pericolo per l’incolumità pubblica. Gli allacci elettrici realizzati senza competenza tecnica rappresentano una vera e propria bomba a orologeria. I collegamenti artigianali, spesso improvvisati e privi di qualsiasi criterio di sicurezza, possono provocare cortocircuiti, incendi o scariche elettriche potenzialmente letali. Una minaccia che coinvolge non solo i responsabili dell’abuso, ma anche le famiglie e i bambini che abitano nello stesso edificio.

Segnalazione alle autorità competenti

A seguito dell’operazione, la situazione è stata tempestivamente segnalata agli enti preposti per l’adozione delle misure necessarie. L’obiettivo principale è quello di ristabilire la legalità e garantire condizioni abitative sicure per tutti i residenti. Si attendono ora i provvedimenti dell’Agenzia per la sicurezza e delle istituzioni locali, che dovranno intervenire sia per la messa in sicurezza degli impianti sia per un controllo più capillare sul territorio.

Nell’ambito dello stesso servizio, i militari dell’Arma hanno svolto ulteriori controlli su strada. L’attenzione si è estesa a veicoli e persone in transito nella zona di Caravita, con l’intento di identificare eventuali comportamenti illeciti e violazioni al codice della strada. L’operazione ha rappresentato un momento importante anche in chiave preventiva, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine in un’area spesso segnalata come problematica.

Cinque infrazioni e un’auto rubata recuperata

Nel corso dei controlli sono state accertate cinque violazioni amministrative in materia di circolazione stradale. Inoltre, è stata rinvenuta un’autovettura risultata rubata, che è stata immediatamente sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il ritrovamento ha permesso di avviare nuovi accertamenti per risalire ai responsabili del furto e restituire il veicolo al legittimo proprietario.

L’intervento dei Carabinieri dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nella tutela della legalità e della sicurezza, anche nei contesti urbani più complessi. La presenza attiva e il coordinamento con gli enti locali rappresentano un presidio fondamentale per contrastare l’illegalità diffusa e offrire ai cittadini risposte concrete.