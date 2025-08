Gigi D’Agostino, unico live siciliano il 13 agosto a Villa Bellini: Catania si prepara alla notte dance dell’estate

Villa Bellini è pronta a trasformarsi nella più grande discoteca a cielo aperto dell’estate: martedì 13 agosto Gigi D’Agostino tornerà in Sicilia per l’unica tappa isolana del suo tour, evento che sta già catalizzando l’attenzione di migliaia di appassionati. L’annuncio, firmato Vibra Spettacoli, ha innescato una corsa al biglietto – disponibili su Ticketone e nei circuiti autorizzati a partire da 30 euro più diritti – destinata a polverizzarsi nelle prossime settimane. L’attesa è comprensibile: il DJ torinese manca da anni dai palchi siciliani e la sua discografia, dai classici “L’Amour Toujours”, “Bla Bla Bla”, “La Passion” fino a “Another Way”, rappresenta la colonna sonora di intere generazioni. Brani che continuano a dominare le playlist – fisiche e digitali – a vent’anni di distanza e che hanno consacrato D’Agostino tra i capisaldi mondiali della musica dance.

La serata catanese sarà anche l’occasione per ascoltare dal vivo le tracce di “Total Eclipse”, l’EP pubblicato a dicembre 2024 in collaborazione con Luca Noise: un lavoro che, pur rinnovando sonorità e arrangiamenti, conferma la capacità dell’artista di restare fedele alla propria identità. Nel set non mancheranno le versioni “Lento Violento”, il marchio di fabbrica con cui D’Agostino ha ridisegnato il beat europeo dagli anni Duemila in poi. Villa Bellini, cuore verde di Catania, si prepara dunque a ospitare una folla eterogenea: fan storici, clubber arrivati da tutta Italia, turisti in cerca di una notte speciale ai piedi dell’Etna. L’organizzazione sta pianificando un impianto audio-luci di ultima generazione per esaltare l’atmosfera open-air del giardino pubblico, puntando a un colpo d’occhio all’altezza di una data che si annuncia già da record.

Gigi D’Agostino porta con sé la sua storia ma anche una voglia inesauribile di sperimentare. Sarà un viaggio dentro trent’anni di successi, in una location unica come Villa Bellini. Un appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati di musica dance, ma per chiunque voglia vivere l’energia del Ferragosto catanese.