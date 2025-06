CONFERMATO MINISTERO TRASPORTI – Ve li regaliamo: 600€ a chi si presenta per primo al desk | Aeroporti presi d’assalto

Un’ondata di partenze estive scatena il caos agli imbarchi: ma in pochi conoscono il vero motivo.

Giugno è appena iniziato, ma gli aeroporti italiani sembrano già al picco di Ferragosto. Code interminabili, famiglie in attesa, passeggeri che discutono animatamente con il personale di terra. Un caos apparentemente inspiegabile, se non fosse per un dettaglio emerso solo nelle ultime ore.

I social raccontano tutto: “Ho ricevuto 400 euro senza partire”, scrive un utente su X. “Ho dormito in aeroporto, ma me li hanno dati!”, commenta un altro. Ma cosa sta succedendo davvero nei principali scali italiani? È solo l’inizio della stagione estiva o c’è un motivo preciso dietro a questo assalto ai desk delle compagnie aeree?

I dati parlano chiaro: nei primi 15 giorni del mese si è registrato un aumento del 28% dei passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2024. Si viaggia di più, si prenota all’ultimo minuto e spesso con tariffe low-cost. Il problema? Non tutti i biglietti garantiscono il posto a bordo.

Molti non lo sanno, ma alcune compagnie — per ragioni di ottimizzazione — vendono più posti di quelli effettivamente disponibili. Questo fenomeno, noto come “overbooking”, è tornato prepotentemente alla ribalta. E non è raro che qualcuno venga lasciato a terra, anche con la prenotazione confermata.

Non un errore, ma una strategia delle compagnie

L’overbooking è una pratica legalmente consentita, usata per compensare eventuali cancellazioni o no-show. Ma se tutti si presentano all’imbarco? Qualcuno resta giù. In questi casi, è la compagnia a chiedere “volontari” disposti a rinunciare al volo, offrendo in cambio… qualcosa che non tutti conoscono.

È qui che scatta il meccanismo che sta facendo impazzire i viaggiatori: un vero e proprio incentivo economico, previsto dalla legge. Alcuni passeggeri vengono ricompensati con cifre che vanno dai 250 ai 600 euro per cedere volontariamente il proprio posto. Non è una promozione, non è un regalo: è un diritto.

Indennità per overbooking: ne avete diritto

Se la compagnia aerea ha confermato troppe prenotazioni e non può farti imbarcare come previsto, hai diritto a un risarcimento tra i 250 e i 600 euro, secondo la normativa europea. Non solo: ti spetta anche assistenza immediata a terra (pasti, bevande, pernottamento se necessario).

Perché tu possa ottenere questo risarcimento, il tuo volo deve partire da un Paese dell’UE o essere operato da una compagnia europea in arrivo nell’UE. Attenzione: non serve accettare passivamente. Informati, segnala il problema e pretendi ciò che ti spetta. Il viaggio potrebbe non iniziare come previsto, ma almeno… potrebbe finire con 600 euro in più sul conto.