Nuova fase eruttiva al cratere di Sud-Est dell’Etna

È in corso una nuova fase eruttiva sull’Etna, caratterizzata da intensa attività esplosiva al cratere di Sud-Est, come rilevato dal monitoraggio dell’INGV-Oe di Catania. Il modello previsionale prevede che eventuali nubi di cenere si disperdano verso nord. A partire dalle 22:00 di ieri, l’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un graduale aumento, seppure con oscillazioni; tuttavia, dalle 4:00 di questa mattina la tendenza al rialzo è diventata più marcata, raggiungendo un livello alto intorno alle 4:40. L’INGV-Oe ha emesso un avviso VONA di colore arancione per il traffico aereo, ma al momento l’eruzione non interferisce con le operazioni presso l’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania.

