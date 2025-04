Uccello preistorico avvistato in Cina: “è come un dinosauro con le piume” | Rimasto identico da 20 milioni di anni ai giorni nostri

Scoperta incredibile in Asia, in particolare in Cina, di un particolare uccello preistorico che ha oltre 20 milioni di anni.

I dinosauri sono un gruppo di rettili che hanno dominato la Terra per oltre 160 milioni di anni, durante l’era mesozoica, che va da circa 230 a 66 milioni di anni fa. Questi animali, che variavano enormemente in dimensioni e forme, includevano sia erbivori giganti come il Brachiosauro, sia feroci predatori carnivori come il Tyrannosaurus rex.

La scomparsa dei dinosauri avvenne in un evento di estinzione di massa alla fine del periodo Cretaceo, circa 66 milioni di anni fa. La teoria più accreditata attribuisce questa estinzione all’impatto di un asteroide di grandi dimensioni sulla Terra, che avrebbe causato cambiamenti climatici catastrofici.

La nostra conoscenza dei dinosauri deriva principalmente dallo studio dei fossili, resti pietrificati di ossa, denti, impronte e altre tracce lasciate da questi animali. I paleontologi, gli scienziati che studiano i fossili, utilizzano queste scoperte per ricostruire l’aspetto, il comportamento e l’evoluzione dei dinosauri.

Grazie ai fossili, abbiamo potuto scoprire un mondo perduto popolato da creature straordinarie, che continuano ad affascinare e ispirare la nostra immaginazione. E le scoperte avvengono anche ai giorni nostri.

I “dinosauri che volano”

Non tutti i dinosauri erano terrestri. Alcuni di loro avevano sviluppato la capacità di volare. Tra questi, spiccano i pterosauri, rettili volanti che vissero contemporaneamente ai dinosauri, ma non erano tecnicamente dinosauri. Altri dinosauri, invece, come l’Archaeopteryx, erano in grado di planare e forse di volare per brevi distanze.

Gli scienziati ritengono che gli uccelli moderni si siano evoluti da un gruppo di dinosauri chiamati teropodi. Questi dinosauri, che includevano predatori come il Velociraptor, avevano caratteristiche simili agli uccelli, come ossa cave e piume. L’evoluzione di questi dinosauri ha portato alla comparsa degli uccelli, che sono considerati i discendenti diretti dei dinosauri.

L’uccello più antico

In Cina, un recente ritrovamento paleontologico ha portato alla luce il fossile del Baminornis zhenghensis, un uccello vissuto 172 milioni di anni fa, nel Giurassico medio. Questo scheletro, seppur incompleto del cranio, rivela caratteristiche che lo identificano inequivocabilmente come un uccello, grazie alla sua coda corta e all’osso specializzato per il movimento delle piume, essenziale per il volo.

La scoperta del Baminornis ha superato il primato dell’Archaeopteryx, finora considerato il primo uccello conosciuto. A differenza di quest’ultimo, la cui classificazione era oggetto di dibattito, il Baminornis offre prove più solide della sua natura aviaria, confermando la sua capacità di volo e riscrivendo la storia dell’evoluzione degli uccelli.