Tragedia INPS, trattenute di aprile ‘dopate’: Meloni ci si ripaga tutti i bonus di Pasqua

Novità importanti ad aprile per alcune categorie di pensionati che vedranno le proprie trattenute maggiorate rispetto al passato.

L’INPS, acronimo di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è il principale ente pubblico italiano che gestisce la maggior parte del sistema previdenziale del Paese. Fondamentalmente, si occupa di garantire la protezione sociale ai lavoratori e ai cittadini, attraverso l’erogazione di prestazioni economiche e servizi in diverse fasi della vita.

Le attività dell’INPS sono molteplici e di vitale importanza per il benessere sociale. Tra le principali funzioni rientrano la gestione delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti, il sostegno al reddito in caso di disoccupazione e il riconoscimento degli assegni familiari. L’Istituto gestisce anche prestazioni assistenziali come l’assegno sociale e le indennità per l’invalidità civile.

L’importanza dell’INPS nel tessuto sociale ed economico italiano è innegabile. Esso rappresenta un pilastro fondamentale del welfare state, contribuendo a ridurre le disuguaglianze e a fornire un sostegno cruciale a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà o al termine della loro vita lavorativa.

L’INPS è l’ente che assicura ai cittadini italiani una protezione previdenziale e assistenziale completa, accompagnandoli in diverse fasi della vita con prestazioni economiche e servizi mirati. La sua efficienza e la sua capacità di rispondere alle esigenze della popolazione sono cruciali per il mantenimento di un sistema di welfare equo e sostenibile.

Il sistema pensionistico

Il sistema pensionistico oggi si basa su un modello prevalentemente contributivo, affiancato da elementi retributivi per chi aveva maturato anzianità contributiva significativa prima del 1996. Nel sistema contributivo, l’importo della pensione è direttamente collegato ai contributi versati durante la vita lavorativa, rivalutati annualmente in base alla crescita del PIL nominale.

L’età pensionabile e i requisiti contributivi variano in base alla tipologia di pensione e sono soggetti a periodiche revisioni per garantire la sostenibilità del sistema. Oltre al pilastro pubblico gestito dall’INPS, esistono forme di previdenza complementare che offrono ai lavoratori la possibilità di accumulare un ulteriore capitale pensionistico attraverso versamenti volontari.

Ad aprile pensioni più basse per qualcuno

Il cedolino pensionistico di aprile 2025 per alcuni presenta una riduzione dell’importo a causa di conguagli fiscali. Questa trattenuta riguarda chi nel 2024 ha versato meno Irpef e addizionali regionali/comunali rispetto al dovuto. L’INPS, agendo come sostituto d’imposta, recupera il debito gradualmente, e se i primi mesi dell’anno non sono stati sufficienti, le trattenute proseguono.

Questa diminuzione interessa solo una minoranza di pensionati. Per la maggior parte, l’assegno di aprile non presenta significative variazioni rispetto a marzo, mese in cui erano state applicate le addizionali comunali in acconto per il 2025. La situazione attuale è dovuta al meccanismo di conguaglio fiscale e, salvo errori di calcolo dell’INPS, non è possibile evitarla.