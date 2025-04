Telepedaggio, paghi anche se non passi dal casello | Controlla i movimenti della carta: hai saldato per un altro

Attenzione ai caselli autostradali e alle nuove truffe che stanno prendendo sempre più campo. Basta poco e svuotano la carta.

I caselli autostradali sono le stazioni di pedaggio situate lungo le autostrade, dove gli utenti pagano una tariffa per l’utilizzo del tratto percorso. La loro funzione principale è quella di riscuotere i pedaggi, fondi destinati alla manutenzione, gestione e sviluppo della rete autostradale.

Nel corso del tempo, i caselli si sono evoluti significativamente. Inizialmente caratterizzati da barriere manuali e pagamento in contanti con operatori, si sono progressivamente automatizzati con l’introduzione di sistemi di pagamento con carte e di corsie dedicate ai possessori di dispositivi elettronici per il telepedaggio. Questa evoluzione ha mirato a velocizzare il flusso del traffico e a ridurre le code.

Il pagamento ai caselli può avvenire in diverse modalità: in contanti presso le corsie dedicate con operatore o con cassa automatica, tramite carte di credito, carte di debito e prepagate nelle corsie indicate, e attraverso sistemi di telepedaggio. Questi ultimi consentono il pagamento automatico del pedaggio senza fermarsi al casello, grazie a un dispositivo installato sul veicolo.

Negli ultimi anni, si sta diffondendo il telepedaggio come concetto più ampio che include diverse offerte di pagamento automatico del pedaggi. Vari operatori forniscono servizi di telepedaggio con funzionalità e tariffe differenti, offrendo agli utenti alternative per il pagamento automatico del pedaggio autostradale.

Attenzione alla carta di credito

Le clonazioni di carte di credito e le truffe online sono fenomeni purtroppo comuni nell’era digitale. I criminali utilizzano diverse tecniche, dallo skimming agli attacchi informatici, per sottrarre i dati delle carte e utilizzarli per acquisti fraudolenti.

In caso di sospette transazioni o di smarrimento della carta, è cruciale bloccarla immediatamente tramite l’app della propria banca o contattando il servizio clienti. È consigliabile monitorare regolarmente i movimenti del conto e segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia.

La truffa del pedaggio

Numerose persone hanno segnalato addebiti anomali sulle proprie carte di credito relativi a pedaggi mai percorsi. La truffa si manifesta spesso con addebiti di piccolo importo, facilmente confondibili tra le spese ordinarie, ma che si ripetono mensilmente, rivelando uno schema fraudolento che spesso passa inosservato e consente ai malfattori di protrarlo nel tempo.

Si sospetta una possibile fuga di dati o una manipolazione interna del sistema di pagamento. In questi casi, è fondamentale controllare attentamente l’estratto conto della carta e, in presenza di addebiti sospetti, presentare immediatamente un reclamo all’istituto emittente entro i termini previsti.