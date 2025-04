Banca d’Italia ritira tutti i tagli da 20 e 50€ | A fine aprile ti toccherà pagare con le monetine

Nelle prossime settimane ci sarà un profondo cambiamento per le banconote da 20 e 50 euro a livello europeo.

L’euro fu introdotto gradualmente a partire dal 1° gennaio 1999, quando divenne la moneta ufficiale di undici Stati membri dell’Unione Europea per le transazioni finanziarie non fisiche. In Italia, come negli altri paesi aderenti, la lira rimase in circolazione affiancando l’euro per un periodo di transizione.

Il 1° gennaio 2002 segnò una data cruciale: l’entrata in circolazione fisica di banconote e monete in euro. Da quel momento, l’euro affiancò la lira anche nelle transazioni quotidiane. Il periodo di doppia circolazione durò fino al 28 febbraio 2002, dopodiché l’euro divenne l’unica moneta a corso legale in Italia.

Oggi, l’euro è una delle principali valute a livello globale, con un peso significativo negli scambi internazionali e nelle riserve delle banche centrali. Il suo potere rispetto ad altre valute, come il dollaro statunitense, lo yen giapponese o la sterlina britannica, fluttua in base a diversi fattori economici e politici, tra cui i tassi di interesse, la crescita economica, l’inflazione e la stabilità politica.

Nonostante le sfide economiche che l’Eurozona ha affrontato nel corso degli anni, l’euro rimane una valuta forte e influente. La sua stabilità e la dimensione dell’economia dell’Eurozona le conferiscono un ruolo importante nel sistema monetario internazionale, anche se il suo potere relativo può variare nel tempo in risposta alle dinamiche economiche globali.

Le banconote da 20 e 50 euro

La banconota da 20 euro presenta una tonalità blu predominante e raffigura finestre e portali in stile gotico sul fronte, simboleggiando l’apertura e la connessione. Sul retro, è rappresentato un ponte gotico. Tra le caratteristiche di sicurezza, si notano la filigrana con il ritratto di Europa, una finestra con ritratto nell’ologramma e il numero verde smeraldo che cambia colore.

La banconota da 50 euro è caratterizzata dal colore arancione e mostra elementi architettonici rinascimentali: un portale e una finestra sul fronte, e un ponte in stile rinascimentale sul retro. Come la banconota da 20, include la filigrana con il ritratto di Europa, la finestra con ritratto nell’ologramma e il numero verde smeraldo.

Cambiano le banconote

La progressiva diminuzione dell’uso del contante, favorita dalla crescita dei servizi bancari online e dei pagamenti digitali, ha aperto la strada a un rinnovamento simbolico delle banconote in euro. L’obiettivo è trasformarle in un’espressione più attuale dell’identità e dei valori culturali europei.

Il nuovo tema “Cultura europea” vedrà l’introduzione di figure emblematiche come Marie Curie e Miguel de Cervantes, affiancate da immagini rappresentative del patrimonio culturale continentale. Il design delle future banconote sarà frutto di un concorso aperto ad artisti europei, con una valutazione che coinvolgerà sia esperti che il pubblico, per un lancio previsto nel 2026.