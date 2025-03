Tabaccai, addio vapo e sigarette: trovi solo questi sacchettini da mettere in bocca, passata la nuova legge anti fumo

Presto importanti novità per i fumatori ma non solo. Una tecnica innovativa in vendita dai tabaccai per sostituire le sigarette.

In Italia, il numero di fumatori è significativo. Secondo dati recenti, circa 12,4 milioni di italiani adulti fumano, rappresentando una percentuale considerevole della popolazione. Questo dato sottolinea come il fumo rimanga un problema di salute pubblica rilevante nel paese.

Il fumo è universalmente riconosciuto come una delle principali cause di malattie gravi e mortali. Il consumo di tabacco è associato a un’ampia gamma di patologie, tra cui tumori, malattie cardiovascolari e respiratorie. Il fumo non solo danneggia la salute del fumatore attivo, ma anche quella di chi è esposto al fumo passivo, specialmente bambini e donne in gravidanza.

Negli ultimi anni, l’Italia ha introdotto leggi sempre più stringenti per contrastare il fenomeno del fumo. La legge Sirchia, entrata in vigore nel 2005, ha vietato il fumo nei locali pubblici chiusi, segnando una svolta importante nella tutela della salute dei non fumatori. Successivamente, sono state introdotte ulteriori restrizioni, come il divieto di fumare in auto in presenza di minori e donne in gravidanza, e la necessità di rispettare distanze minime da determinate aree esterne, come parchi e scuole.

Queste misure legislative, insieme alle campagne di sensibilizzazione, hanno contribuito a ridurre la prevalenza del fumo in Italia. Tuttavia, la lotta contro il tabagismo rimane una sfida costante, che richiede un impegno continuo da parte delle istituzioni e della società nel suo complesso.

Alternative alla classica sigaretta

Negli ultimi anni, si è assistito a un progressivo calo del consumo di sigarette tradizionali, a favore di dispositivi elettronici come sigarette elettroniche (svapo) e IQOS. Questi dispositivi offrono alternative al fumo tradizionale, ma presentano differenze significative.

Le sigarette elettroniche vaporizzano un liquido contenente nicotina, mentre l’IQOS riscalda il tabacco senza bruciarlo. Entrambi i dispositivi riducono l’esposizione a sostanze tossiche rispetto alle sigarette tradizionali, ma non sono privi di rischi per la salute. La sigaretta elettronica consente di variare la dose di nicotina.

La novità arriva dalla Svezia

Lo snus, questo il nome dato dagli svedesi, è un tabacco non fumato popolare proprio in Svezia e anche in Svizzera ma è vietato nell’Unione Europea. Consiste in sacchetti di tabacco umido posti tra labbro e gengive. Per aggirare il divieto, esistono versioni senza tabacco, ma non sono un’alternativa sana.

Nonostante l’assenza di combustione, lo snus crea dipendenza da nicotina e aumenta il rischio di tumori, problemi cardiaci e perinatali. La sua discrezione lo rende attraente per i giovani, ma i rischi per la salute rimangono elevati anche se non è uno dei dispositivi classici.