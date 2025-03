Agenzia delle Entrate, diffusa la nota ufficiale: “torna la truffa delle false raccomandate”, se la mail è scritta così non cliccare mai

L’Agenzia delle Entrate dirama un’allerta per una diffusa truffa che porta il nome dell’ente. Non cliccare mai su questa mail.

L’Agenzia delle Entrate, pilastro del sistema tributario italiano, opera sotto l’egida del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il suo scopo primario è assicurare che cittadini e imprese adempiano correttamente ai loro obblighi fiscali, svolgendo un ruolo cruciale nel controllo, nell’accertamento e nella riscossione delle imposte.

Le responsabilità dell’Agenzia delle Entrate sono vaste e articolate. Gestisce le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, vigila sulle attività economiche per contrastare l’evasione fiscale, riscuote imposte e sanzioni e fornisce assistenza e informazioni ai contribuenti. In sostanza, è l’ente che garantisce il corretto funzionamento del sistema fiscale, essenziale per il finanziamento dei servizi pubblici.

Per comunicare con la popolazione, l’Agenzia delle Entrate si avvale di molteplici canali. Il sito web istituzionale è una fonte inesauribile di informazioni, modulistica e servizi online. Il contact center offre assistenza telefonica, mentre gli uffici territoriali forniscono supporto diretto. Per le comunicazioni ufficiali, si utilizzano la posta elettronica certificata (PEC) e le raccomandate, che rivestono particolare importanza.

Le raccomandate, in particolare, sono il mezzo con cui l’Agenzia delle Entrate invia comunicazioni di rilievo, come avvisi di accertamento, richieste di pagamento e inviti a comparire. È fondamentale prestare attenzione a queste comunicazioni e, in caso di dubbi, non esitare a contattare l’Agenzia per ottenere chiarimenti, evitando così possibili complicazioni.

Truffe sempre più diffuse

Negli ultimi anni, le truffe online sono aumentate in modo esponenziale, sfruttando la crescente dipendenza dalle tecnologie digitali. I truffatori utilizzano tecniche sempre più sofisticate per ingannare le vittime e sottrarre loro denaro o dati personali. Tra le truffe più comuni, troviamo il phishing, in cui i truffatori inviano email o messaggi fasulli che imitano comunicazioni di istituti bancari o aziende note, al fine di ottenere informazioni sensibili come password o numeri di carta di credito.

Un altro esempio è la truffa delle false vendite online, in cui i truffatori pubblicano annunci di prodotti a prezzi vantaggiosi, ma una volta ricevuto il pagamento, non inviano la merce o inviano prodotti contraffatti. È importante prestare sempre la massima attenzione quando si effettuano acquisti online e verificare l’affidabilità dei venditori.

Agenzia delle Entrate lancia l’allarme

La foto qui sopra mostra un esempio di una campagna di phishing che sfrutta false raccomandate dell’Agenzia delle Entrate. I truffatori inviano email con mittente contraffatto, oggetto ingannevole e un link pericoloso. L’obiettivo è indurre le vittime a cliccare sul link, esponendole a rischi di furto di dati o malware. L’Agenzia delle Entrate ha più volte disconosciuto queste comunicazioni, dichiarandosi totalmente estranea.

È fondamentale prestare attenzione a email sospette e non cliccare mai su link presenti in messaggi non verificati. In caso di dubbi, consultare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate o contattare direttamente gli uffici competenti. La prevenzione è la migliore difesa contro queste truffe.