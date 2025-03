Supermercato, i pesci gemelli costano uno il doppio dell’altro | Non farti fare fesso, la qualità è diversissima

Quando compriamo il pesce occorre sempre fare attenzione, pochi dettagli differenti e incappiamo nella fregatura.

Il pesce è un alimento fondamentale per una dieta equilibrata e salutare, ricco di nutrienti essenziali come gli acidi grassi omega-3, le proteine e le vitamine. Tuttavia, l’acquisto di pesce fresco può rappresentare una sfida per molti consumatori, a causa dei costi elevati e della difficoltà nel reperire prodotti di qualità.

La crescente tendenza a comprare pesce al supermercato, anziché nelle tradizionali pescherie, è una diretta conseguenza di questi fattori. I supermercati offrono una maggiore comodità, con orari di apertura più ampi e una varietà di prodotti confezionati e surgelati, spesso a prezzi più accessibili.

La disponibilità di pesce surgelato di alta qualità ha contribuito a superare la percezione che il pesce fresco sia sempre superiore. Le moderne tecniche di congelamento consentono di preservare le proprietà nutrizionali e il sapore del pesce, offrendo un’alternativa conveniente e pratica.

Nonostante la comodità dei supermercati, le pescherie tradizionali continuano a rappresentare un punto di riferimento per chi cerca prodotti freschi e di alta qualità. Il rapporto diretto con il pescivendolo consente di ottenere consigli sulla scelta del pesce e sulla sua preparazione.

Difficile capire se il pesce è fresco

Distinguere tra pesce fresco, surgelato e congelato può risultare complicato per il consumatore medio. La freschezza si valuta dall’odore, dalle carni sode e dall’occhio vivo. Il pesce surgelato, invece, è portato a bassissime temperature in tempi rapidi, mantenendo intatte le proprietà nutritive. Il congelato, infine, subisce un processo più lento, che può alterarne la consistenza.

Un esempio pratico: un filetto di merluzzo fresco avrà carni bianche e compatte, con un odore delicato. Lo stesso filetto surgelato, una volta scongelato, manterrà caratteristiche simili, mentre quello congelato potrebbe risultare più molle e con un odore più intenso.

Occhio se ti danno il Marlin per lo Spada

Capita sovente di acquistare pesce spada, ma ciò che finisce nel piatto è in realtà marlin. Le due specie, simili nell’aspetto, presentano differenze sostanziali. La striatura scura che caratterizza la fetta è un indizio fondamentale: nel pesce spada, questa ha una forma che ricorda un’ancora, mentre nel marlin si presenta come una linea continua.

Altre differenze risiedono nella consistenza delle carni e nel sapore. Il pesce spada ha una carne più soda e un gusto delicato, mentre il marlin tende ad essere più fibroso e con un sapore più intenso. La distinzione tra le due specie è importante per una scelta consapevole e per apprezzare al meglio le diverse caratteristiche organolettiche.