Caro affitti al capolinea, l’ho comprata a 3€ in un posto da cartolina | Fanno a spallate persino i miliardari per averne una lì

Sempre più difficile trovare case a prezzi accessibili, ma in questo luogo italiano ci sono appartamenti in vendita a 3 euro. I dettagli.

Il sogno di possedere una casa diventa sempre più un miraggio per molti italiani. I prezzi delle abitazioni, in costante ascesa, rendono l’acquisto un’impresa ardua, sia nelle grandi città che nei piccoli centri. L’inflazione, l’aumento dei tassi di interesse sui mutui e la scarsità di offerta contribuiscono a questo scenario.

Molti proprietari, attratti dalla redditività degli affitti brevi e a lungo termine, preferiscono mettere a reddito gli immobili anziché venderli. Questa tendenza riduce ulteriormente la disponibilità di case sul mercato, alimentando la competizione e facendo lievitare i prezzi.

Per un’abitazione di circa 100 metri quadrati, i costi variano notevolmente a seconda della zona d’Italia. Al Nord, nelle grandi città come Milano o Torino, i prezzi possono superare i 400.000 euro, mentre nelle zone periferiche si aggirano intorno ai 250.000-300.000 euro. Al Centro, a Roma o Firenze, i prezzi sono simili a quelli del Nord, con punte di 500.000 euro nelle zone più prestigiose. Al Sud, i prezzi sono generalmente più bassi, ma anche qui si registrano aumenti significativi, soprattutto nelle località turistiche.

La difficoltà di accesso al credito e l’incertezza economica spingono molti italiani a rinunciare all’acquisto, optando per l’affitto. Questa scelta, tuttavia, non sempre si rivela più conveniente, soprattutto nelle grandi città, dove i canoni di locazione sono in costante aumento.

L’idea di molti sindaci

Il fenomeno dello spopolamento affligge numerosi piccoli comuni, soprattutto nelle aree interne e montane. Per contrastare questa tendenza, alcuni sindaci hanno adottato una strategia innovativa: mettere in vendita case a prezzi simbolici, talvolta anche a un euro.

L’obiettivo è duplice: da un lato, ripopolare il territorio, attirando nuove famiglie e giovani che possano rivitalizzare l’economia locale; dall’altro, recuperare il patrimonio immobiliare abbandonato, evitando il degrado e il dissesto del territorio. Questa iniziativa, seppur lodevole, richiede spesso l’impegno dei nuovi proprietari a ristrutturare gli immobili, contribuendo così al rilancio del paese.

Case in vendita a 3 euro

Sambuca di Sicilia, borgo che sfida lo spopolamento con un’iniziativa originale: case all’asta a prezzi simbolici. Un progetto che ha visto un’evoluzione nel tempo, con lotti di abitazioni offerti a 1, 2 e infine 3 euro. L’obiettivo? Rinvigorire il paese, attirando investitori e nuovi residenti.

La collaborazione con Airbnb ha ulteriormente amplificato la risonanza del borgo, trasformando una casa a 1 euro in una residenza di design, vetrina di ospitalità sostenibile. L’iniziativa, che ha catturato l’attenzione dei media internazionali, ha visto un crescente interesse da parte di acquirenti italiani ed europei, attratti dalla qualità della vita.