Supermercato, da luglio nuove tasse alimentari: il governo lancia la super accisa bevande | Ti rimarrà solo acqua del rubinetto

Potrebbero esserci importanti novità nei prossimi mesi per il consumo di bevande diverse dall’acqua. Cosa c’è da sapere.

L’acqua riveste un ruolo cruciale per la sopravvivenza e il corretto funzionamento dell’organismo umano. Essa partecipa a innumerevoli processi vitali, dalla regolazione della temperatura corporea al trasporto di nutrienti e all’eliminazione delle scorie metaboliche. Una corretta idratazione è fondamentale per mantenere l’efficienza fisica e mentale, supportare le funzioni cognitive e preservare la salute a lungo termine.

La quantità di acqua necessaria varia da individuo a individuo, influenzata da fattori come l’età, il sesso, il livello di attività fisica e le condizioni climatiche. Mantenere un’idratazione costante contribuisce al benessere generale e all’ottimale svolgimento delle funzioni fisiologiche.

È importante distinguere l’acqua da altre bevande che spesso consumiamo. Le bibite gassate, ad esempio, possono contenere elevate quantità di zuccheri e additivi che non apportano benefici significativi. Allo stesso modo, le bevande alcoliche, pur essendo liquide, hanno un effetto diuretico che può portare a disidratazione.

Sebbene esistano diverse opzioni di bevande, l’acqua dovrebbe rimanere la principale fonte di idratazione quotidiana. Scegliere l’acqua come bevanda preferenziale aiuta a soddisfare le esigenze del corpo in modo naturale e senza l’aggiunta di sostanze potenzialmente dannose. Integrare l’assunzione di acqua durante tutta la giornata è una sana abitudine che contribuisce al mantenimento di un buono stato di salute generale.

Non esagerare con altre bevande

Eccessivo consumo di bevande gassate e zuccherate può avere impatti negativi significativi sulla salute. L’elevato contenuto di zuccheri semplici e calorie vuote può contribuire all’aumento di peso, incrementando il rischio di sovrappeso e obesità. Inoltre, un’assunzione frequente di queste bevande è stata associata a un maggiore rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

Le bevande gassate, a causa della loro acidità, possono anche danneggiare lo smalto dei denti, rendendoli più vulnerabili alla carie. Alcuni studi suggeriscono inoltre un possibile legame tra il consumo eccessivo di queste bibite e un aumentato rischio di altre problematiche di salute. Pertanto, è consigliabile moderarne l’assunzione.

Arriva la Sugar Tax

La sugar tax, prevista per entrare in vigore in Italia dal 1° luglio 2025, è un’imposta applicata alle bevande con zuccheri aggiunti. Questa misura è stata introdotta con l’obiettivo primario di disincentivare il consumo di prodotti eccessivamente zuccherati, contribuendo così a contrastare problemi di salute pubblica come l’obesità e il diabete.

La tassa comporterà un aumento del prezzo finale per i consumatori di queste bevande, in quanto i produttori saranno tenuti a versare un’imposta per ogni litro di prodotto contenente un certo quantitativo di zuccheri. Si spera che questo incremento di costo possa orientare le scelte dei consumatori verso alternative più salutari e stimolare l’industria a riformulare i propri prodotti riducendo il contenuto di zucchero.