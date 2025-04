Smartphone, il nuovo virus è devastante: entra nell’app della tua banca e ti ruba il PIN | Le autorità avvertono: “cambiarlo sempre a ogni operazione”

Sempre più truffatori approfittano della nostra distrazione, attenzione a questa nuova modalità o ti svuotano il conto.

Il mondo di internet, pur offrendo innumerevoli opportunità e vantaggi, è anche un terreno fertile per lo sviluppo di una vasta gamma di truffe. La natura globale e anonima della rete facilita l’operato dei criminali informatici, che possono raggiungere un numero elevatissimo di potenziali vittime con relativa facilità. Di conseguenza, il numero di truffe online è in costante crescita e assume forme sempre più sofisticate e insidiose.

Tra le truffe più comuni troviamo il phishing, che consiste nell’invio di email o messaggi fraudolenti che imitano comunicazioni di enti affidabili (banche, istituzioni, aziende) per sottrarre dati personali e finanziari. Le truffe legate agli acquisti online sono altrettanto diffuse, con siti web fasulli o venditori inesistenti.

Un’altra categoria di truffe in aumento è quella dei falsi investimenti o delle opportunità di guadagno facile e rapido, che spesso si rivelano schemi Ponzi o piramidali. Le truffe sentimentali, in cui i truffatori creano false identità online per instaurare relazioni affettive con le vittime e poi sottrarre loro denaro.

La costante evoluzione delle tecnologie digitali porta alla comparsa continua di nuove tipologie di truffe, rendendo fondamentale rimanere informati e adottare comportamenti online prudenti. La consapevolezza dei rischi e la capacità di riconoscere i segnali d’allarme sono le armi più efficaci per proteggersi dalle frodi che si sviluppano nel vasto mondo di internet.

Accorgersi di un tentativo di truffa

Per proteggersi dalle truffe online, è fondamentale adottare alcune precauzioni. Innanzitutto, diffidare sempre da email o messaggi sospetti che richiedono dati personali o finanziari, soprattutto se contengono link su cui cliccare o allegati inattesi. Verificare sempre l’autenticità del mittente contattando direttamente l’ente o l’azienda tramite canali ufficiali.

Un altro consiglio importante è prestare attenzione quando si effettuano acquisti online. Acquistare solo da siti web sicuri e affidabili, verificando la presenza del lucchetto nella barra degli indirizzi e leggendo recensioni di altri utenti. Evitare di condividere informazioni sensibili su siti non protetti e utilizzare metodi di pagamento sicuri.

La nuova truffa

La sicurezza informatica sui dispositivi mobili è oggi cruciale, e i trojan bancari rappresentano una seria minaccia alla privacy. Recentemente scoperto in Spagna e Turchia, Crocodilus è un malware sofisticato per Android, capace di infiltrarsi nel sistema e sottrarre dati sensibili come le credenziali bancarie online.

A differenza di altri malware, Crocodilus agisce in modo furtivo, operando in background e prendendo il controllo delle applicazioni bancarie senza che l’utente se ne accorga. Attraverso tecniche come il keylogging, registra i tasti premuti, consentendo ai criminali informatici di accedere a informazioni riservate e compiere frodi finanziarie.