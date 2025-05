Sosta vietata in tutta Italia, se superi i 2 minuti di fermo macchina la multa è automatica | 118€ new entry Codice stradale

Incredibili provvedimenti e sanzioni che hanno scosso molti automobilisti. Presto si potrebbe verificare anche da noi.

Il Codice della Strada è un insieme di regole che disciplinano la circolazione di veicoli, pedoni e animali sulle strade pubbliche e private aperte al pubblico. Immaginatelo come un grande manuale di istruzioni che serve a garantire la sicurezza di tutti coloro che si muovono, evitando incidenti e creando un flusso ordinato del traffico. Senza queste regole, le strade sarebbero caotiche e pericolose.

Queste norme stabiliscono come ci si deve comportare in diverse situazioni: quali sono i limiti di velocità da rispettare, come effettuare sorpassi in sicurezza. Il Codice della Strada definisce anche i cartelli stradali e le strisce sull’asfalto, spiegando il significato di ciascun segnale per orientare gli utenti della strada.

Oltre alle regole di comportamento, il Codice della Strada disciplina anche i requisiti che devono avere i veicoli per poter circolare, come l’omologazione, la revisione periodica e l’assicurazione obbligatoria. Stabilisce inoltre le sanzioni per chi non rispetta le norme, che possono variare da multe al ritiro della patente.

Il Codice della Strada è fondamentale per la convivenza civile sulle strade. Fornisce un quadro di riferimento chiaro e uniforme per tutti gli utenti, promuovendo la sicurezza, l’ordine e la fluidità della circolazione. Rispettare il Codice della Strada non è solo un obbligo di legge, ma un atto di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri.

Divieto di sosta e di fermata

Il divieto di sosta impedisce di lasciare il veicolo fermo per un tempo prolungato, con la possibilità per il conducente di allontanarsi. La fermata, invece, è una sospensione temporanea della marcia, ad esempio per far salire o scendere passeggeri, con l’obbligo per il conducente di rimanere a bordo e pronto a riprendere la marcia.

In alcune zone vige il divieto di fermata, che è più restrittivo e non consente alcuna interruzione volontaria della marcia, se non per cause di forza maggiore come il traffico. Anche in presenza di divieto di sosta, è generalmente consentita una fermata breve per le operazioni sopra citate, purché non si crei intralcio alla circolazione.

Dopo 2 minuti scatta la multa

Nel Regno Unito, una nuova normativa punisce con una multa di 120 euro i conducenti che superano di poco il limite di sosta di due minuti. Questa regola, applicata rigorosamente, mira a garantire la fluidità del traffico e a prevenire soste prolungate che potrebbero causare ingorghi o intralciare la circolazione.

Questa misura severa ha lo scopo di sensibilizzare i conducenti sull’importanza di rispettare i tempi di sosta, anche quelli brevi. Resta da vedere se provvedimenti simili verranno presi in considerazione anche in Italia, dove la questione della sosta selvaggia e del rispetto delle regole è spesso oggetto di dibattito.