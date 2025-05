Bollette, ma quali fasce orarie: puoi averla sempre a zero euro | Se il tuo comune è nella lista paghi solo il nuovo allaccio alla rete

Il mondo dell’energia sta cambiando profondamente negli ultimi tempi e i costi sono saliti vertiginosamente. Cosa c’è da sapere.

Negli ultimi anni, il costo dell’energia elettrica ha subito un incremento significativo a causa di una combinazione di fattori complessi. Tra le cause principali vi sono le fluttuazioni dei prezzi dei combustibili fossili, in particolare del gas naturale, che spesso è utilizzato per la produzione di energia elettrica.

Eventi geopolitici, come conflitti internazionali o decisioni dei paesi produttori, possono influenzare notevolmente la disponibilità e il costo di queste materie prime. Un altro elemento che incide sul prezzo dell’energia è la transizione energetica verso fonti rinnovabili. Sebbene nel lungo termine queste fonti dovrebbero stabilizzare i costi, nel breve periodo gli investimenti nelle nuove infrastrutture e l’adeguamento delle reti esistenti possono comportare oneri aggiuntivi.

Anche le condizioni meteorologiche possono giocare un ruolo importante. Periodi di siccità possono ridurre la produzione di energia idroelettrica, mentre la scarsità di vento può influire sulla produzione eolica, portando a una maggiore dipendenza da fonti più costose. L’aumento della domanda di energia in determinate stagioni, contribuisce ulteriormente alla pressione sui prezzi.

Per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica, è fondamentale adottare comportamenti virtuosi volti a evitare gli sprechi. Ciò include spegnere le luci quando si lascia una stanza, utilizzare elettrodomestici ad alta efficienza energetica, scollegare i dispositivi in stand-by, preferire l’illuminazione a LED e ottimizzare l’uso del riscaldamento e del condizionamento.

Le energie rinnovabili

La ricerca e l’adozione di fonti di energia rinnovabile rappresentano una necessità cruciale per affrontare le sfide energetiche e ambientali del nostro tempo. Investire in alternative pulite e inesauribili come il solare, l’eolico e l’idroelettrico è fondamentale per garantire un futuro energetico sostenibile.

Le energie rinnovabili offrono numerosi vantaggi, tra cui la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, la diminuzione dell’inquinamento atmosferico e la creazione di nuove opportunità economiche e occupazionali. Promuovere la transizione energetica verso queste fonti è un passo essenziale per proteggere l’ambiente.

Incentivi per pannelli fotovoltaici

Per i comuni con meno di 50.000 abitanti, c’è tempo fino al 30 novembre 2025 per richiedere un contributo a fondo perduto del 40% per l’installazione di un impianto fotovoltaico, aderendo a una Comunità Energetica o a un Gruppo di Autoconsumatori. In alternativa, si può usufruire della detrazione fiscale del 50% (o del 36% per le seconde case).

Per individuare la soluzione più vantaggiosa, è consigliabile confrontare fino a quattro preventivi gratuiti da installatori specializzati. Questi professionisti aiuteranno a scegliere l‘impianto più adatto, a massimizzare il ritorno economico e a gestire le pratiche burocratiche.