Serratura di casa: l’errore del ‘defender’ lo fanno tutti | L’esperto avverte: “Stai mettendo a rischio la tua sicurezza”

Tutti facciamo lo stesso errore con le chiavi di casa. l’esperto spiega quanto può essere pericoloso per la nostra sicurezza e non solo.

Le porte delle nostre case hanno subito una trasformazione notevole nel corso degli anni, passando da semplici barriere di legno a sofisticati sistemi di sicurezza. Inizialmente, le serrature erano rudimentali, spesso costituite da semplici chiavistelli o catene. Con il tempo, sono state introdotte serrature più complesse, come quelle a doppia mappa, che offrivano una maggiore protezione.

Parallelamente all’evoluzione delle serrature, anche le porte stesse si sono trasformate. Le porte in legno massiccio, un tempo comuni, sono state gradualmente sostituite da porte blindate, realizzate con materiali più resistenti come l’acciaio. Queste porte sono progettate per resistere a tentativi di effrazione, offrendo una maggiore sicurezza per la casa.

Le serrature moderne sono spesso dotate di cilindri europei, che offrono un livello di sicurezza ancora più elevato. Inoltre, molte porte blindate sono dotate di sistemi di chiusura multi-punto, che блокируют la porta in diversi punti, rendendola ancora più difficile da scassinare.

L’evoluzione delle serrature e delle porte di casa è stata guidata dalla crescente esigenza di sicurezza. Nel corso degli anni, i ladri sono diventati sempre più abili, e di conseguenza è stato necessario sviluppare sistemi di sicurezza sempre più sofisticati. Oggi, le porte blindate e le serrature moderne rappresentano una barriera efficace contro i tentativi di furto, offrendo una maggiore tranquillità per gli abitanti della casa.

Sistemi di sicurezza per le serrature

Nel mondo della sicurezza domestica, le serrature delle porte rappresentano il cuore pulsante della protezione. Per questo motivo, sono stati sviluppati diversi sistemi di sicurezza per difenderle dagli attacchi dei ladri. Uno di questi è il defender, una sorta di scudo in acciaio che protegge il cilindro della serratura da tentativi di estrazione o manipolazione.

Oltre al defender, esistono altri dispositivi di sicurezza, come le borchie antitrapano, che proteggono la serratura dalla perforazione. Inoltre, alcune serrature moderne sono dotate di sistemi di blocco automatico in caso di tentativo di effrazione.

I consigli dell’esperto

Molti, per sentirsi più sicuri in casa, lasciano la chiave inserita nella toppa, a volte anche con mandate plurime. Tuttavia, secondo gli esperti, questa abitudine non solo non garantisce maggiore sicurezza, ma potrebbe rivelarsi controproducente. In caso di emergenza, come un malore, impedirebbe ai soccorsi di entrare rapidamente.

Inoltre, è importante sapere che in Europa è vietato il cilindro di serratura a frizione singola, il che significa che se lasci la chiave dentro e la giri, la porta non può essere aperta dall’esterno. Questa pratica, apparentemente rassicurante, potrebbe paradossalmente intrappolare gli abitanti in casa in caso di necessità.