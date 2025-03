“Non sapete parlare italiano”, il governo obbliga tutti a tornare dietro i banchi di scuola: corsi statali obbligatori

Il governo italiano promuove dei corsi di lingua italiana completi per chi ne avesse bisogno. Tutto quello che c’è da sapere.

La lingua italiana, come la conosciamo oggi, ha radici profonde nel latino volgare, evolvendosi nel corso dei secoli. La sua codificazione iniziò nel XIV secolo grazie a illustri autori come Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, che utilizzarono il volgare fiorentino nelle loro opere, elevandolo a lingua letteraria. Tuttavia, la diffusione dell’italiano standard fu un processo lento, accelerato solo con l’unità d’Italia nel 1861 e l’introduzione dell’istruzione obbligatoria.

Il tasso di alfabetizzazione in Italia ha visto un incremento significativo nel tempo. Nel XIX secolo, la maggior parte della popolazione era analfabeta o semianalfabeta. Con l’istituzione della scuola elementare obbligatoria e gratuita, il tasso di alfabetizzazione è gradualmente aumentato, raggiungendo livelli elevati nel XX e XXI secolo.

Conoscere la lingua italiana è fondamentale per chi vive in Italia. La lingua è il principale strumento di comunicazione, integrazione sociale e partecipazione alla vita pubblica. La conoscenza dell’italiano consente di accedere all’istruzione, al lavoro, ai servizi pubblici e di comprendere la cultura e le tradizioni del paese. Inoltre, l’italiano è una lingua di cultura e di arte, con un ricco patrimonio letterario, musicale e cinematografico.

L’importanza della lingua italiana va oltre i confini nazionali. L’italiano è una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea e dell’UNESCO, ed è parlato da milioni di persone in tutto il mondo. La sua conoscenza apre opportunità di studio, lavoro e scambi culturali, contribuendo alla diffusione della cultura italiana nel mondo.

Difficile imparare l’italiano

L’italiano è parlato da circa 68 milioni di persone in tutto il mondo, con la maggior parte dei madrelingua residenti in Italia. Tuttavia, la lingua è diffusa anche in altri paesi, specialmente in Europa e nelle comunità di emigrati italiani in America e Australia. L’italiano è anche una lingua di cultura, studiata in molti paesi per la sua ricca tradizione letteraria, artistica e musicale.

La difficoltà di imparare l’italiano varia a seconda della lingua madre dello studente. Per chi parla una lingua romanza, come lo spagnolo o il francese, l’italiano risulta relativamente facile da apprendere, grazie alla somiglianza lessicale e grammaticale. Tuttavia, per chi parla lingue non romanze, come l’inglese o il cinese, l’italiano può presentare maggiori sfide, specialmente per la sua grammatica complessa e la pronuncia.

Corsi di italiano gratuiti

Il Governo italiano ha lanciato un’iniziativa didattica gratuita per promuovere l’apprendimento della lingua italiana, sia in Italia che all’estero. Questa proposta mira a rendere l’italiano più accessibile a livello globale, offrendo diverse opzioni di apprendimento online.

Tra le risorse disponibili, il sito di Rai Scuola offre un corso strutturato in quattro livelli con materiali didattici aggiuntivi. Il corso promosso dal Governo si rivolge a giovani e adulti, coprendo i livelli da A1 a B2, con video e letture per facilitare l’apprendimento. I moduli iniziali includono scenette e canzoni, mentre i livelli avanzati si concentrano su grammatica, vocabolario ed espressioni per la comunicazione quotidiana.