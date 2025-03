L’Inps lo chiama SFL, il nuovo bonus da 500€ per due anni: se rimani sotto la soglia ISEE è tuo subito

Nuovo bonus dall’INPS per alcune categorie di persone che hanno una soglia bassa di ISEE. Tutto quello che c’è da sapere.

L’INPS, acronimo di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è un ente pubblico italiano che gestisce la previdenza sociale per la maggior parte dei lavoratori del settore privato e di alcune categorie del settore pubblico. Nato nel 1898 come Cassa Nazionale di Previdenza per l’Invalidità e la Vecchiaia degli Operai, l’INPS si occupa di erogare pensioni, indennità di disoccupazione, assegni familiari e altri sussidi a sostegno del reddito.

I bonus, o agevolazioni fiscali, sono misure economiche introdotte dal governo per sostenere determinate categorie di cittadini o per incentivare specifici comportamenti. In Italia, l’INPS ha un ruolo centrale nell’erogazione di molti bonus, come il bonus asilo nido, il bonus bebè e il reddito di cittadinanza. Questi aiuti economici sono fondamentali per molte famiglie, soprattutto in un periodo di difficoltà economica come quello attuale.

L’importanza dei bonus è aumentata notevolmente negli ultimi anni, a causa della crisi economica e della pandemia di COVID-19. Molte famiglie si trovano in difficoltà a causa della perdita di lavoro o della riduzione del reddito, e i bonus rappresentano un’ancora di salvezza per far fronte alle spese quotidiane. Inoltre, i bonus possono incentivare comportamenti virtuosi, come la natalità o l’acquisto di beni e servizi prodotti in Italia.

In un contesto economico incerto, i bonus rappresentano uno strumento importante per sostenere il reddito delle famiglie e per rilanciare l’economia. Tuttavia, è importante che i bonus siano mirati e ben calibrati, per evitare sprechi di risorse e per garantire che raggiungano effettivamente chi ne ha più bisogno.

L’ISEE e a cosa serve

L’ISEE, o Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è uno strumento che permette di valutare la situazione economica di un nucleo familiare. Viene utilizzato per determinare l’accesso a diverse prestazioni sociali e servizi a tariffe agevolate, come bonus, sussidi e sconti. L’ISEE tiene conto del reddito, del patrimonio mobiliare e immobiliare e della composizione del nucleo familiare.

Con una soglia ISEE bassa, è possibile accedere a numerosi bonus e agevolazioni. Tra questi, il reddito di cittadinanza, l’assegno unico universale per i figli a carico, il bonus asilo nido, sconti sulle bollette di luce e gas, agevolazioni per l’acquisto di libri scolastici e servizi di trasporto pubblico, e riduzioni sulle tasse universitarie.

Il nuovo bonus SFL erogato dall’INPS

L’INPS ha introdotto il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), un incentivo economico per i disoccupati tra i 18 e i 59 anni che partecipano a percorsi formativi o di inserimento lavorativo. Il bonus mensile è stato aumentato da 350 a 500 euro, con la possibilità di rinnovo fino a 24 mesi per chi si impegna attivamente nelle iniziative previste. L’accesso è stato ampliato grazie all’aumento della soglia ISEE a 10.140 euro e all’estensione del reddito familiare massimo.

La domanda può essere presentata online sul sito INPS, tramite SPID, CIE o CNS, oppure presso i Centri per l’Impiego, i Patronati e i CAF. Dopo l’approvazione, il pagamento avverrà mensilmente sul conto corrente del beneficiario. L’INPS ha messo a disposizione strumenti digitali, come video guide e tutorial, per facilitare la procedura di richiesta.