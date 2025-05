Netflix, ecco l’accesso ai titoli “segreti”: con questo trucchetto si apre un mondo | Lo stai sfruttando solo al 5%

Sulla celebre piattaforma streaming è possibile trovare ulteriori titoli e programmi che molti non conoscono. Cosa c’è da fare.

Netflix nacque nel 1997 come un servizio di noleggio DVD per posta negli Stati Uniti, fondato da Reed Hastings e Marc Randolph. L’idea iniziale era di offrire un’alternativa più comoda ed economica rispetto ai tradizionali videonoleggi. Nel 1999, introdusse un modello di abbonamento mensile che consentiva agli utenti di noleggiare un numero illimitato di DVD.

La vera svolta per Netflix arrivò nel 2007 con il lancio del servizio di streaming. Inizialmente, l’offerta di contenuti in streaming era limitata, ma la sua comodità e l’aumento della velocità di connessione internet ne decretarono rapidamente il successo. Negli anni successivi, Netflix si espanse progressivamente in Canada, America Latina ed Europa, fino a diventare un fenomeno globale.

Oggi, Netflix è il principale servizio di streaming a livello mondiale, con oltre 260 milioni di abbonati paganti. La piattaforma offre una vasta libreria di film, serie TV, documentari e contenuti originali in continua crescita, prodotti in diverse lingue e per un pubblico internazionale. Il suo successo ha profondamente trasformato l’industria dell’intrattenimento, influenzando le abitudini di visione di milioni di persone.

Netflix è disponibile in oltre 190 paesi in tutto il mondo. Le uniche nazioni in cui il servizio non è accessibile, a causa di restrizioni governative o altre ragioni, sono Cina, Corea del Nord, Russia, Siria e la regione della Crimea. Questa diffusione capillare testimonia la sua capacità di adattarsi ai diversi mercati.

Cosa sono le VPN

Una VPN, acronimo di Virtual Private Network (Rete Privata Virtuale), crea una connessione di rete sicura e crittografata tra il tuo dispositivo e un server remoto gestito dal provider VPN. Questo processo instaura un “tunnel” virtuale attraverso il quale i tuoi dati internet vengono trasmessi in forma protetta.

Le VPN offrono diversi vantaggi significativi. Innanzitutto, aumentano la privacy online mascherando il tuo indirizzo IP reale con quello del server VPN, rendendo più difficile tracciare la tua posizione. In secondo luogo, consentono di accedere a contenuti che potrebbero essere bloccati nella tua area geografica, simulando una connessione da un altro paese.

Le VPN per Netflix

Le VPN consentono di accedere a contenuti Netflix non disponibili nel proprio paese, mascherando la posizione geografica. Ad esempio, la serie “Friends” potrebbe essere disponibile nel Regno Unito, ma non negli Stati Uniti, dove è disponibile su Max. Allo stesso modo, alcuni film di Quentin Tarantino, come “Pulp Fiction”, potrebbero essere disponibili su Netflix nei Paesi Bassi, ma non in Canada.

Utilizzando una VPN e connettendosi a un server nel paese desiderato, è possibile sbloccare questi contenuti altrimenti inaccessibili. Tuttavia, è importante notare che la disponibilità dei contenuti varia frequentemente e può cambiare nel tempo.