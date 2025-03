Mal d’auto, addio nausea con un grammo di questo frutto: lo insegnano ai marinai durante la gavetta

Importante soluzione Fai da Te per tutti quelli che soffrono del mal d’auto ma non solo. Basta questo frutto comunissimo.

Il mal d’auto, noto anche come cinetosi, è un disturbo comune che colpisce molte persone durante i viaggi in automobile, ma anche in altri mezzi di trasporto come navi, aerei o treni. Si tratta di una condizione che può manifestarsi con sintomi sgradevoli come nausea, vomito, vertigini, sudorazione fredda e mal di testa.

La cinetosi è causata da una discrepanza tra le informazioni sensoriali inviate al cervello. In particolare, l’orecchio interno, responsabile dell’equilibrio, rileva il movimento del veicolo, mentre gli occhi, se fissi su un punto all’interno dell’abitacolo, non registrano lo stesso movimento. Questa discrepanza crea confusione nel cervello, che reagisce scatenando i sintomi del mal d’auto.

La sensibilità al mal d’auto varia da persona a persona. Alcuni individui sono più inclini a soffrirne, mentre altri sono completamente immuni. I bambini e le donne in gravidanza sono generalmente più suscettibili. Anche fattori come l’ansia, lo stress e la stanchezza possono aumentare la probabilità di manifestare i sintomi.

Il mal d’auto può avere un impatto significativo sulla qualità della vita, limitando la capacità di viaggiare e partecipare ad attività sociali. Fortunatamente, esistono diverse strategie e rimedi per prevenire e alleviare i sintomi.

I rimedi farmacologici

Per contrastare il mal d’auto, esistono diversi farmaci da banco e su prescrizione. Gli antistaminici, come il dimenidrinato e la meclizina, sono tra i più comuni. Agiscono bloccando i recettori dell’istamina nel cervello, riducendo la nausea e il vomito. Questi farmaci sono disponibili in diverse forme, come compresse, gomme da masticare e cerotti transdermici.

Un’altra opzione farmacologica è la scopolamina, un anticolinergico che agisce sull’orecchio interno per ridurre gli impulsi nervosi che causano il mal d’auto. È disponibile sotto forma di cerotto transdermico, da applicare dietro l’orecchio alcune ore prima del viaggio. In casi più gravi, il medico può prescrivere farmaci antiemetici più potenti, come il prometazina.

Rimedi naturali per il mal d’auto

Uno studio condotto nel Regno Unito ha rivelato che annusare determinati odori può alleviare i sintomi del mal d’auto in molte persone. Gli odori di limone, lime, zenzero e menta piperita si sono dimostrati particolarmente efficaci nel ridurre la nausea e il vomito associati alla cinetosi.

Secondo i ricercatori, questi odori agiscono distraendo il cervello e stimolando la produzione di saliva, che può aiutare a prevenire il rigetto. L’effetto rinfrescante di questi aromi può anche contribuire a calmare il sistema nervoso e a ridurre la sensazione di malessere.