Friggitrice ad aria: non cucinare mai questi alimenti, li trasforma in pezzetti di plutonio | Diventano cancerogeni dopo 5 minuti

Ormai la utilizziamo tantissimo ma occorre sempre massima attenzione se cuciniamo determinati cibi con la friggitrice ad aria.

La friggitrice ad aria nasce nei primi anni del 2000 grazie all’ingegno dell’olandese Fred van der Weij, che cercava un modo per gustare patatine fritte croccanti senza l’eccessivo utilizzo di olio. Il primo prototipo fu presentato nel 2005, ma la vera svolta avvenne nel 2010 quando Philips lanciò sul mercato la sua “Airfryer” durante una fiera a Berlino.

La diffusione della friggitrice ad aria è stata inizialmente graduale, ma ha conosciuto una forte accelerazione negli ultimi anni. Questo successo è dovuto principalmente alla crescente consapevolezza dell’importanza di un’alimentazione più sana e alla promessa di poter cucinare cibi gustosi con una quantità significativamente ridotta di grassi.

Oggi, la friggitrice ad aria è un elettrodomestico molto amato e presente in un numero crescente di cucine in tutto il mondo. La sua popolarità è legata alla sua versatilità, alla rapidità di cottura e alla facilità d’uso e pulizia. Permette di preparare una vasta gamma di alimenti, dalle patatine fritte a verdure, carne e persino dolci, con risultati spesso croccanti e saporiti.

L’amore per la friggitrice ad aria si fonda quindi sul desiderio di conciliare il gusto con la salute. In un’epoca in cui l’attenzione al benessere fisico è sempre più sentita, questo elettrodomestico rappresenta una soluzione pratica per concedersi piatti sfiziosi senza sensi di colpa.

Come funziona la friggitrice ad aria

Una friggitrice ad aria funziona sfruttando la circolazione rapida di aria calda ad alta velocità all’interno di un cestello di cottura. Una resistenza elettrica riscalda l’aria, mentre una ventola potente la distribuisce in modo uniforme intorno al cibo. Questo processo di convezione ad alta intensità permette di cuocere gli alimenti in modo rapido e omogeneo, creando una superficie croccante simile a quella della frittura tradizionale.

La chiave del funzionamento della friggitrice ad aria risiede nella combinazione di calore intenso e circolazione dell’aria. L’aria calda avvolge l’alimento da tutte le direzioni, cuocendolo internamente e dorandolo esternamente, offrendo un’alternativa più leggera e salutare alla frittura per immersione.

Attenzione ad alcuni alimenti

È vero che alcuni alimenti, se cotti troppo a lungo ad alte temperature nella friggitrice ad aria, possono sprigionare sostanze potenzialmente dannose. In particolare, alimenti ricchi di amido come patate e pane possono formare acrilammide, una sostanza classificata come probabile cancerogeno per l’uomo da alcune agenzie di ricerca.

Anche nella cottura di carne e pesce ad alte temperature, inclusa la friggitrice ad aria, si possono formare ammine eterocicliche e idrocarburi policiclici aromatici. Queste sostanze sono anch’esse considerate potenzialmente cancerogene. Pertanto, è consigliabile seguire attentamente i tempi e le temperature di cottura raccomandati, evitare di bruciare gli alimenti.