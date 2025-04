Eurospin, il suo parmigiano nasconde un segreto: non hai la minima idea di chi lo produce | Gli cambiano logo e costa un terzo dell’originale

Ennesimo prodotto eccellente che si può comprare da Eurospin ma che in realtà è prodotto da marchi ben più prestigiosi.

Eurospin è una catena di discount italiana nata nel 1993, frutto dell’iniziativa di quattro famiglie di imprenditori già attive nel settore della grande distribuzione organizzata. Il modello di business di Eurospin si basa sull’offerta di prodotti a prezzi competitivi, attraverso una rete di punti vendita distribuiti capillarmente sul territorio italiano.

La diffusione di Eurospin è stata rapida e costante, grazie a una strategia che punta sulla qualità dei prodotti e sulla convenienza dei prezzi. L’azienda ha saputo conquistare la fiducia dei consumatori, diventando una delle catene di discount più apprezzate in Italia.

Un elemento chiave del successo di Eurospin è rappresentato dai prodotti a marchio proprio. Questi prodotti, realizzati in esclusiva per l’azienda, garantiscono un elevato standard qualitativo a prezzi accessibili. L’assortimento comprende un’ampia gamma di prodotti alimentari e non alimentari, che spaziano dai generi di prima necessità ai prodotti tipici regionali.

Eurospin continua a crescere e a consolidare la propria posizione nel mercato della grande distribuzione organizzata, grazie a una formula che coniuga convenienza, qualità e servizio.

Sua maestà Parmigiano

Il Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura, cotta e non pressata, prodotto con latte vaccino crudo, parzialmente scremato per affioramento, senza aggiunta di additivi o conservanti. La sua origine risale al Medioevo, precisamente al XII secolo, nelle zone tra Parma e Reggio Emilia.

Considerato un’eccellenza italiana nel mondo, il Parmigiano Reggiano è un prodotto DOP (Denominazione di Origine Protetta), il che significa che la sua produzione è regolamentata da un disciplinare molto rigido, che ne garantisce la qualità e l’autenticità. Tuttavia, la sua fama ha portato alla nascita di numerose imitazioni, spesso di qualità inferiore, che cercano di sfruttare il prestigio del marchio.

Il Parmigiano all’Eurospin

Eurospin offre, tra i suoi prodotti, il Parmigiano Reggiano grattugiato a marchio Land, che in realtà è prodotto dalla rinomata azienda ParmaReggio. Questa collaborazione permette a Eurospin di offrire un prodotto di alta qualità a un prezzo competitivo.

La differenza di prezzo è dovuta principalmente alle strategie di marketing e di distribuzione. Eurospin, in quanto catena di discount, punta a offrire prodotti a prezzi contenuti, riducendo i costi di intermediazione e di pubblicità. Questo permette di trasferire il risparmio direttamente al consumatore, offrendo un prodotto di qualità a un prezzo inferiore rispetto ai marchi più noti che si possono acquistare in altri supermercati.