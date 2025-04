Caro benzina, col bagagliaio aperto consumi il 25% meno di carburante | Premi il pulsante e risparmia centinaia di euro

La benzina arriva ad un prezzo sempre più alto, è fondamentale osservare ogni accorgimento per risparmiare.

Il prezzo della benzina sembra essere in una spirale di aumenti continui, un fenomeno che affligge quotidianamente gli automobilisti italiani. Le ragioni di questa escalation sono molteplici e complesse, intrecciando dinamiche internazionali, politiche nazionali e fattori economici contingenti.

Uno dei principali fattori che influenzano il costo del carburante alla pompa è senza dubbio il prezzo del petrolio greggio sui mercati internazionali. Questo è a sua volta determinato da equilibri geopolitici, decisioni dei paesi produttori, variazioni della domanda e dell’offerta globale, eventi straordinari come conflitti o instabilità politica, e anche da dinamiche speculative dei mercati finanziari.

Oltre al costo della materia prima, una componente significativa del prezzo finale della benzina in Italia è rappresentata dalle accise, imposte fisse che gravano sui carburanti. Queste accise, in alcuni casi risalenti a decenni fa e legate a eventi storici specifici, contribuiscono in maniera considerevole al prezzo al litro. A ciò si aggiunge l’IVA che viene applicata sull’intero importo.

Negli ultimi anni, l’aumento del prezzo della benzina è stato particolarmente marcato a causa di una combinazione di fattori. La ripresa economica post-pandemica ha incrementato la domanda globale di energia. Di conseguenza, il peso della spesa per i carburanti sui bilanci familiari è diventato sempre più rilevante.

Risparmiare carburante

Adottare uno stile di guida efficiente è il primo passo per ridurre il consumo di carburante. Evitare accelerazioni e frenate brusche, mantenere una velocità costante e utilizzare il freno motore quando possibile contribuiscono a limitare gli sprechi. Spegnere il motore durante le soste prolungate può fare una differenza significativa nel lungo periodo.

Anche la manutenzione del veicolo gioca un ruolo cruciale. Assicurarsi che gli pneumatici siano gonfiati alla pressione corretta riduce la resistenza al rotolamento. Un filtro dell’aria pulito favorisce una combustione ottimale.

Diminuire il peso fa risparmiare carburante

Il peso del veicolo è un fattore determinante nel consumo di carburante. Maggiore è la massa da spostare, maggiore è l’energia necessaria e, di conseguenza, la quantità di carburante bruciato. Ogni chilogrammo aggiuntivo si traduce in un leggero aumento del consumo, che diventa significativo nel tempo e nei percorsi più impegnativi, come le salite o le accelerazioni.

Un recente studio ha evidenziato come mantenere il bagagliaio libero da pesi superflui possa portare a un risparmio notevole di carburante. Sorprendentemente, la ricerca suggerisce che svuotare regolarmente il bagagliaio da oggetti non necessari potrebbe ridurre il consumo anche del 25%. Questo dato sottolinea l’importanza di viaggiare leggeri e di considerare il bagagliaio come uno spazio da utilizzare solo quando strettamente necessario.