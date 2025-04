Bollo auto, lo paghi meno se viaggi in autostrada: lo sconto è assicurato ma nessuno lo sa

Il bollo auto è una di quelle tasse che più infastidiscono gli italiani, ma alcune categorie di persone non devono pagarlo.

Il bollo auto, ufficialmente chiamato tassa automobilistica, è un tributo regionale obbligatorio che grava sulla proprietà di un veicolo immatricolato in Italia. È un‘imposta legata al possesso del mezzo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. Il gettito fiscale derivante dal bollo auto è destinato alle casse delle regioni, che lo utilizzano per finanziare diversi servizi pubblici.

La tassa automobilistica ha una storia piuttosto lunga in Italia, con le sue origini che risalgono agli anni ’50 del Novecento. Nel corso del tempo, la normativa e le modalità di calcolo hanno subito diverse modifiche, ma il principio fondamentale di tassare la proprietà del veicolo è rimasto invariato. La gestione e la riscossione del bollo auto sono di competenza delle singole regioni, anche se alcune si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate per queste operazioni.

L’importo del bollo auto non è fisso, ma varia in base a diversi fattori. I principali elementi che determinano il costo sono la potenza del veicolo, espressa in kilowatt o cavalli, la sua classe ambientale e la regione di residenza del proprietario. Le auto più potenti e quelle con classi ambientali meno recenti tendono ad avere un costo maggiore.

Per calcolare l’importo esatto del bollo auto, è necessario consultare le tariffe specifiche della propria regione, disponibili sui siti web delle regioni stesse o dell’Agenzia delle Entrate. Esistono anche diversi strumenti online che permettono di effettuare il calcolo inserendo i dati del veicolo.

Obbligo di pagare il bollo

Il mancato pagamento del bollo auto comporta l’applicazione di sanzioni che aumentano con il ritardo nel versamento. Oltre alle sanzioni pecuniarie, la regione può emettere un avviso di accertamento e, in caso di persistente inadempienza, procedere con il fermo amministrativo del veicolo, impedendone la circolazione e la vendita. Se il bollo non viene pagato per più anni consecutivi, si può arrivare alla radiazione del veicolo.

L’evasione fiscale del bollo auto rappresenta un problema significativo in Italia. Molti automobilisti non ottemperano al pagamento, causando un mancato gettito per le regioni. Questo fenomeno è dovuto a diverse ragioni, tra cui la dimenticanza, la difficoltà economica o la consapevole decisione di non pagare.

Sconto sul bollo auto

Telepass offre un modo semplice e conveniente per pagare il bollo auto direttamente tramite la sua applicazione. Basta selezionare la targa del veicolo per visualizzare l’importo dovuto, effettuare il pagamento e scaricare la ricevuta, il tutto in pochi passaggi e con calcolo automatico della cifra.

Inoltre, per incentivare l’utilizzo di questo servizio, Telepass propone periodicamente delle promozioni. Ad esempio, per i nuovi pagamenti del bollo effettuati tramite l’app entro dicembre, è possibile ottenere un rimborso di 19 euro da utilizzare per l’acquisto di carburante, rendendo l’operazione ancora più vantaggiosa.