Maldive low cost, spiagge bianche e acque color turchese: se vai su quest’isola spendi meno che ad Aci Trezza | Possono farlo tutti

Per andare alle Maldive non è necessario spendere un’occhio della testa, c’è una soluzione low budget. Cosa c’è da sapere.

Situate nell’Oceano Indiano, a sud-ovest dello Sri Lanka e dell’India, le Maldive sono un arcipelago composto da 26 atolli corallini che racchiudono circa 1200 isole, molte delle quali disabitate. Questa posizione geografica le dota di un clima tropicale caldo e umido, con temperature medie che oscillano tra i 25 e i 30 gradi.

Le Maldive sono universalmente considerate un paradiso terrestre per diverse ragioni. Innanzitutto, le loro spiagge di sabbia bianca finissima, lambite da acque cristalline e turchesi, creano scenari di incomparabile bellezza. La trasparenza del mare permette di ammirare una ricca e colorata barriera corallina, un vero e proprio eden sottomarino.

Un altro elemento che contribuisce al fascino da sogno delle Maldive è la loro natura incontaminata. Molte isole sono ancora vergini, coperte da una lussureggiante vegetazione tropicale che contrasta con il bianco abbagliante della sabbia e l’azzurro intenso del mare. Questa combinazione di elementi naturali crea un’atmosfera di pace e tranquillità, lontana dal caos della vita quotidiana.

L’esperienza di soggiornare in un resort maldiviano, spesso con bungalow sull’acqua che offrono accesso diretto al mare, contribuisce a creare una vacanza indimenticabile. La possibilità di praticare snorkeling e immersioni in un ambiente sottomarino spettacolare, di godersi tramonti infuocati sull’oceano e di rilassarsi in un contesto naturale unico, rende le Maldive una meta da sogno per chiunque desideri una fuga dal mondo.

Quanto costano le Maldive

Il costo per un viaggio di andata e ritorno dall’Italia alle Maldive può variare significativamente a seconda del periodo dell’anno, della compagnia aerea e dell’anticipo con cui si prenota. In generale, si possono trovare offerte a partire da circa 450-500 euro, ma i prezzi medi si aggirano spesso tra i 700 e i 1200 euro. Durante periodi di alta stagione come Natale e Capodanno, i costi possono superare anche i 1500 euro.

Per quanto riguarda il costo della vita alle Maldive, in generale è inferiore rispetto all’Italia. Si stima che una persona possa vivere con circa 600 euro al mese, contro una media di 1000 euro in Italia. Tuttavia, è importante considerare che i costi possono variare molto a seconda del tipo di alloggio, dei ristoranti frequentati e delle attività svolte, soprattutto se si soggiorna in resort di lusso.

Andare alle Maldive con budget basso

Alloggiare in una guest house alle Maldive significa soggiornare in strutture più piccole e spesso a gestione familiare, situate generalmente sulle isole abitate dai locali. Questo offre un’esperienza più autentica e un contatto diretto con la cultura maldiviana, distinguendosi dai resort isolati.

Boaveli è una guest house situata sull’isola di Keyodhoo, nell’atollo di Felidhoo. Soggiornare in guest house come Boaveli può costare significativamente meno rispetto ai resort tradizionali delle Maldive. Keyodhoo offre un’atmosfera tranquilla, spiagge accessibili e la possibilità di fare snorkeling nella barriera corallina vicina. La guest house stessa offre generalmente un trattamento all-inclusive con pasti ed escursioni incluse.