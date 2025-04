Bollette, l’aumento è da vertigine: col nuovo impianto elettrico obbligatorio pagherai il triplo | Alla prima fattura ti metti a piangere

Attenzione ai nuovi provvedimenti che si ripercuoteranno sulle bollette rispetto alle energie rinnovabili. Cosa c’è da sapere.

La transizione energetica rappresenta un cambiamento epocale nel modo in cui produciamo e consumiamo energia, passando da fonti fossili (carbone, petrolio, gas naturale) a fonti rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico, geotermico, biomasse).

L’importanza primaria della transizione energetica risiede nella mitigazione dei cambiamenti climatici. La combustione di fonti fossili è la principale causa delle emissioni di gas serra, responsabili del riscaldamento globale, di eventi meteorologici estremi e dell’innalzamento del livello del mare. Il passaggio a fonti rinnovabili, che producono energia senza emissioni significative di CO2, è fondamentale per limitare l’aumento della temperatura.

Oltre all’aspetto ambientale, la transizione energetica offre importanti benefici economici e geopolitici. Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, spesso concentrati in specifiche aree geografiche, può aumentare la sicurezza energetica di un paese e stabilizzare i prezzi dell’energia. Lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie rinnovabili creano nuove opportunità di lavoro.

L’urgenza della transizione energetica è dettata dalla crescente evidenza degli impatti dei cambiamenti climatici, sempre più frequenti e intensi. Le conseguenze negative sull’ambiente, richiedono un’azione immediata e decisa. Ritardare la transizione significherebbe affrontare costi ancora più elevati in futuro per mitigare i danni e adattarsi a un clima in rapido cambiamento.

Gli impianti fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici sfruttano l’effetto fotoelettrico per convertire direttamente la luce solare in energia elettrica. I pannelli solari, composti da celle fotovoltaiche realizzate principalmente in silicio, assorbono i fotoni della luce solare. Questa energia luminosa libera gli elettroni presenti nel materiale semiconduttore, creando un flusso di corrente continua.

L’energia elettrica prodotta dai pannelli in corrente continua viene poi inviata a un inverter, un dispositivo elettronico che la trasforma in corrente alternata, lo standard utilizzato per l’alimentazione domestica e industriale. L’energia così convertita può essere utilizzata immediatamente per alimentare le utenze dell’edificio, immagazzinata in batterie per un uso successivo, o immessa nella rete elettrica nazionale.

Attenzione al salasso

Un comune lombardo ha contestato a un ristorante la costruzione abusiva di un porticato, ordinandone la demolizione. Il gestore si è difeso sostenendo che la struttura, in quanto sostegno per un impianto fotovoltaico realizzato con materiale leggero, non configurasse una nuova costruzione soggetta a permesso.

Il caso è giunto al Consiglio di Stato, il quale ha respinto l’argomentazione del ristoratore. I giudici hanno chiarito che la realizzazione del portico ha comportato un aumento della superficie e del volume del locale, rappresentando quindi una nuova edificazione. La funzione di supporto all’impianto fotovoltaico è stata considerata un effetto indiretto della costruzione. Pertanto, il portico necessitava del permesso di costruire, e il gestore non poteva invocare la normativa semplificata per l’installazione di impianti fotovoltaici.