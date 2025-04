Bolletta luce, attenzione a questo elettrodomestico: consuma come 65 frigoriferi accesi insieme | Ti serve un reattore nucleare

Il prezzo dell’energia elettrica è aumentato molto, quindi occorre fare molta attenzione per evitare sprechi e consumi record.

L’aumento significativo del costo dell’elettricità negli ultimi anni è un fenomeno complesso, influenzato da una molteplicità di fattori interconnessi a livello globale e nazionale. Tra le cause principali spiccano le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime energetiche, in particolare del gas naturale, che in molti paesi, inclusa l’Italia, è una fonte primaria per la produzione di energia elettrica.

Un altro elemento cruciale è rappresentato dalla transizione energetica verso fonti rinnovabili. Sebbene a lungo termine queste fonti possano stabilizzare i prezzi e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, nel breve periodo gli investimenti necessari per sviluppare le infrastrutture e l’intermittenza di alcune fonti possono contribuire alla volatilità dei prezzi. In Italia, gli incentivi per le rinnovabili sono in parte finanziati attraverso le bollette, incidendo sul costo finale per i consumatori.

Le politiche ambientali e le tasse sul carbonio, introdotte per incentivare la riduzione delle emissioni di gas serra, rappresentano un ulteriore fattore di costo. Queste normative, pur essendo fondamentali per la lotta al cambiamento climatico, si riflettono sui costi di produzione e distribuzione dell’energia. Anche le condizioni meteorologiche estreme, come ondate di calore o periodi di siccità, possono influenzare la domanda e l’offerta di energia.

La speculazione sui mercati energetici e le dinamiche di domanda e offerta globali giocano un ruolo non trascurabile. Un aumento della domanda a fronte di una limitata offerta, o l’instabilità percepita nei mercati, possono portare a incrementi significativi dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica, che si ripercuotono poi sulle bollette dei consumatori e delle imprese.

Evitare gli sprechi

Ridurre gli sprechi energetici in casa è fondamentale sia per l’ambiente che per il portafoglio. Piccole azioni quotidiane possono fare una grande differenza: spegnere le luci quando si esce da una stanza, evitare di lasciare gli apparecchi elettronici in stand-by, preferire lampadine a basso consumo (LED) e utilizzare in modo efficiente gli elettrodomestici, come lavatrice e lavastoviglie a pieno carico e con programmi a basse temperature.

Un altro aspetto importante è l’isolamento termico dell’abitazione. Assicurarsi che finestre e porte siano ben sigillate, utilizzare tende o persiane per regolare la temperatura e considerare interventi più significativi come l’isolamento di pareti e tetto possono ridurre notevolmente la necessità di riscaldamento.

Occhio ai consumi del forno

Il forno elettrico ha un impatto significativo sulla bolletta della luce, soprattutto se utilizzato frequentemente e per periodi prolungati. Il consumo medio orario di un forno elettrico di classe A si aggira tra 0.9 e 1.5 kWh a una temperatura di 200°C. I modelli meno efficienti (classe G) possono consumare anche il doppio.

In generale, un forno elettrico consuma molta più energia di un frigorifero. Un frigorifero di classe A, acceso 24 ore su 24, consuma in media circa 200-300 kWh all’anno, mentre un forno, anche con un utilizzo moderato di poche ore a settimana, può facilmente superare i 100 kWh annui, concentrando il consumo in brevi ma intensi periodi.