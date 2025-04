Condizionatore super prezzo: con 150€ rinfreschi tutta casa senza chiamare tecnici e fare installazioni | Perfetto per chi è in affitto

Il classico condizionatore è sempre più di uso comune ma esistono anche delle valide e ottime alternative “non fisse”.

Il condizionatore d’aria moderno fu inventato dall’ingegnere statunitense Willis Haviland Carrier nel 1902. Il suo primo impianto non era destinato al comfort umano, bensì a controllare l’umidità in una tipografia di Brooklyn per evitare che la carta si deformasse e l’inchiostro sbavasse. Questo segnò l’inizio di una tecnologia che avrebbe rivoluzionato il modo di vivere e lavorare.

Inizialmente, il condizionatore era un oggetto di lusso, costoso e ingombrante, utilizzato principalmente in contesti industriali, grandi magazzini e cinema per attirare il pubblico durante le calde estati. Solo gradualmente, con lo sviluppo di unità più compatte ed efficienti, il condizionatore iniziò a diffondersi negli uffici e nelle abitazioni.

Oggi, in molte parti del mondo, soprattutto nelle regioni con climi caldi e umidi, il condizionatore non è più considerato un lusso, ma una necessità. Contribuisce significativamente al comfort, alla produttività e persino alla salute, proteggendo da colpi di calore e migliorando la qualità dell’aria interna. La sua diffusione è in continua crescita, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo.

La pervasività del condizionatore è tale che ormai è difficile immaginare la vita quotidiana, specialmente durante i mesi estivi, senza il suo contributo. Dai trasporti pubblici agli uffici, dalle case ai centri commerciali, il condizionamento dell’aria è diventato un elemento fondamentale per garantire condizioni ambientali vivibili e confortevoli, trasformando radicalmente le nostre abitudini e il nostro rapporto con il clima.

Evitare gli sprechi

L’utilizzo del condizionatore ha un impatto significativo sulla bolletta elettrica, e la spesa varia in base a diversi fattori come la classe energetica dell’apparecchio e le ore di utilizzo. Un condizionatore di classe A consuma meno rispetto a uno di classe inferiore, ma anche un modello efficiente, se usato per molte ore al giorno, può incrementare notevolmente i costi.

È cruciale impostare una temperatura ragionevole, idealmente non inferiore ai 6-7 gradi rispetto alla temperatura esterna, e non abusare dell’uso prolungato. Abbassare eccessivamente la temperatura non solo è dannoso per la salute a causa degli sbalzi termici, ma comporta anche un consumo energetico maggiore e quindi una bolletta più salata.

Condizionatore portatile 3 in 1 a 169 euro

Per chi vive in affitto o desidera una soluzione flessibile, è disponibile il condizionatore portatile Silvercrest a un prezzo inferiore a 170 euro. Questo dispositivo 3 in 1 permette di raffreddare, deumidificare e ventilare ambienti di medie dimensioni, offrendo due velocità di ventilazione e oscillazione orizzontale automatica.

Grazie alle ruote, è facilmente trasportabile da una stanza all’altra. Dispone di un timer programmabile, termostato, display LED e telecomando, oltre alla possibilità di controllo tramite app. Inclusi nella confezione si trovano il tubo di scarico e gli accessori per l’installazione a finestre.