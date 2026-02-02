Oroscopo settimanale: Pesci e Leone in cima alla classifica, tensioni per Toro e Capricorno

Le previsioni astrologiche per la settimana dal 2 all’8 febbraio 2026: la Luna Piena in Leone accende il cuore e le ambizioni, mentre i transiti in Acquario e Pesci spingono verso nuove routine e consapevolezze.

La settimana si apre con un’energia intensa che invita al rinnovamento. La Luna Piena in Leone del 1° febbraio continua a far sentire i suoi effetti, spingendoci a cercare visibilità e a celebrare la nostra unicità, mentre il Sole e Marte in Acquario favoriscono decisioni originali e lungimiranti. Ecco il dettaglio per ogni segno zodiacale:

Ariete: Una settimana dinamica ma stancante. Sul lavoro arrivano stimoli interessanti, ma la quadratura di Saturno richiede pazienza e strategia. In amore, la passione è alta, ma evitate discussioni inutili nel weekend.

Toro: Sentite il bisogno di rallentare. È il momento ideale per consolidare ciò che avete costruito e curare le dinamiche familiari. Attenzione a Marte dissonante: non forzate i tempi, la fretta è cattiva consigliera.

Gemelli: La vostra mente è un vulcano di idee. La comunicazione è favorita, ideale per chiudere accordi o riallacciare contatti. Tuttavia, cercate maggiore realismo nei progetti a lungo termine per evitare dispersioni.

Cancro: Protetti da Giove, vivete una fase di grande dolcezza. Le relazioni sono fluide e sincere, ma sul lavoro potreste sentire la pressione di nuove responsabilità. Fidatevi del vostro intuito, non vi tradirà.

Leone: Siete i protagonisti grazie alla Luna Piena nel segno. È il momento di esporvi e brillare, ma ricordate che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. In amore, cercate conferme senza diventare troppo esigenti.

Vergine: La settimana richiede ordine e ascolto. Qualche vecchia paura potrebbe riemergere: affrontatela con empatia e flessibilità. La fortuna bacia chi sa migliorare la propria routine senza irrigidirsi troppo.

Bilancia: Vi sentite alleggeriti da vecchi pesi. È una settimana ottima per le collaborazioni e per pianificare il futuro con occhi nuovi. In amore, lasciate spazio alla spontaneità e godetevi il momento presente.

Scorpione: State combattendo contro lo stress. Il cielo vi invita a proteggere i vostri confini e a dedicarvi al riposo. Le intuizioni sono forti: usatele per sbloccare situazioni professionali che si trascinano da tempo.

Sagittario: Avete voglia di guardare lontano e viaggiare. La Luna Piena vi porta buone notizie, forse una soluzione a problemi di liquidità. In amore serve sincerità: parlate chiaro con chi vi sta accanto.

Capricorno: Un bilancio sincero è necessario. Le stelle mettono alla prova la vostra elasticità: non andate su tutte le furie per i piccoli imprevisti. La stabilità autentica nasce dalla capacità di adattarsi al cambiamento.

Acquario: Siete in una fase di trasformazione radicale. Nuove idee e visioni vi permettono di rompere vecchi schemi, ma attenti a chi cerca di ostacolare i vostri piani. In amore, cercate legami profondi e veri.

Pesci: Siete i veri favoriti della settimana. Si apre una fase luminosa per nuovi inizi e incontri significativi. Il lavoro offre finalmente spazio alle vostre idee: agite con coraggio e lasciatevi guidare dalla creatività.