Ciclone Harry, Falcone a Marina di Cottone: "Chiederemo il Fondo di solidarietà UE e proroga concessioni"

Redazione 02 Febbraio 2026 - 08:23

L’eurodeputato Marco Falcone ha effettuato un sopralluogo a Marina di Cottone, sul litorale di Fiumefreddo di Sicilia, per verificare i danni causati dal violento passaggio del ciclone Harry e incontrare gli operatori turistici messi in ginocchio dall’evento meteorologico.

La frazione balneare di Marina di Cottone è stata duramente colpita dalla forza distruttrice del ciclone Harry, riportando devastazioni significative agli stabilimenti balneari e alle attività di ristorazione locali. Durante la visita, l’europarlamentare Marco Falcone ha potuto constatare l’entità delle perdite economiche e l’incertezza che grava sulla prossima stagione turistica. L’assessore Antonio Giuliano ha espresso gratitudine per la sensibilità dimostrata dall’esponente europeo, sottolineando come fosse fondamentale che l’Europa vedesse da vicino il dramma vissuto dagli operatori del territorio.

Nel corso dell’incontro, Falcone ha annunciato l’intenzione del Partito Popolare Europeo di richiedere l’attivazione del Fondo di solidarietà, al fine di garantire risorse aggiuntive rispetto agli stanziamenti nazionali e regionali. Oltre agli aiuti economici immediati, l’eurodeputato ha sollevato la necessità di una revisione normativa, proponendo di avviare un dibattito in aula sulla direttiva Bolkestein. L’obiettivo è quello di ottenere una proroga delle concessioni, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2027, per permettere agli imprenditori di ammortizzare i danni subiti.

L’impegno istituzionale mira a creare una sinergia tra Europa, Stato, Regione ed enti locali per salvaguardare il comparto turistico, pilastro dell’economia ionica. Falcone ha ribadito la volontà di non limitarsi alla gestione dell’emergenza, ma di intervenire sulle regole per proteggere un settore oggi seriamente minacciato. La visita si è conclusa con la promessa di mantenere alta l’attenzione affinché gli strumenti di sostegno siano rapidi ed efficaci per l’intera comunità di Fiumefreddo di Sicilia.

