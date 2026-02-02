Maxi sequestro a Gravina di Catania: 11mila costumi di Carnevale fuori norma e sanzione da 35mila euro

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 02 Febbraio 2026 - 08:43

Operazione della Guardia di Finanza di Catania a Gravina di Catania: sequestrati oltre 11.000 articoli di Carnevale potenzialmente pericolosi per la salute e privi del marchio CE.

Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio finalizzate alla tutela del consumatore, i militari del Comando Provinciale di Catania hanno messo a segno un ingente sequestro di merce non conforme. L’intervento, eseguito dai finanzieri del I Gruppo presso un esercizio commerciale situato a Gravina di Catania, ha portato al ritiro dalla vendita di oltre 11.000 articoli destinati ai festeggiamenti del Carnevale.

I prodotti, tra cui figurano costumi per bambini, accessori e gadget per maschere, sono risultati privi delle indicazioni minime di sicurezza prescritte dal Codice del Consumo. In particolare, la merce era sprovvista delle informazioni obbligatorie sul luogo d’origine, sull’identità del produttore o importatore, nonché delle necessarie istruzioni e precauzioni d’uso. In diversi casi, è stata riscontrata anche l’assenza del marchio CE, requisito fondamentale per attestare la conformità agli standard di sicurezza dell’Unione Europea.

L’operazione delle Fiamme Gialle mira a salvaguardare la salute pubblica, impedendo l’immissione sul mercato di oggetti potenzialmente pericolosi, e a garantire una corretta concorrenza a favore dei commercianti onesti. A seguito degli accertamenti, al titolare dell’attività, un cittadino di nazionalità cinese, sono state contestate violazioni che hanno portato a sanzioni amministrative per un importo superiore ai 35.000 euro, con la contestuale segnalazione alle Autorità competenti.

Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Tags: , , , , , , , , ,

Sicurezza e maltempo, premiato il coraggio della Polizia municipale: “Esempio di senso del dovere”

Redazione 02 Febbraio 2026 - 07:51

«Basta fede di facciata»: il monito dei Vescovi apre le porte alla festa di Sant’Agata

L.P 02 Febbraio 2026 - 01:29

Trionfo per il Bellini: a Giovanni Cultrera la Candelora d’Oro per il rilancio del teatro

Redazione 02 Febbraio 2026 - 00:49

Catania controlli movida Polizia Carabinieri multe parcheggiatori abusivi centro storico sicurezza

Redazione 01 Febbraio 2026 - 13:45

Annagaia Marchioro Fulminata Sicilia teatro Ambasciatori Catania teatro Orione Palermo biglietti

Redazione 01 Febbraio 2026 - 10:59

L’uomo dietro lo scudo: Alessandro, il martello e quel miracolo chiamato dovere

Alfio Musarra 01 Febbraio 2026 - 10:25

Ultimissime

Maxi sequestro a Gravina di Catania: 11mila costumi di Carnevale fuori norma e sanzione da 35mila euro

Redazione 02 Febbraio 2026 - 08:43
Carlo Conti cambia tutto Sanremo

Sanremo 2026 cantanti in gara date ospiti novità Festival della Canzone Italiana

Redazione 02 Febbraio 2026 - 08:32

Ciclone Harry, Falcone a Marina di Cottone: “Chiederemo il Fondo di solidarietà UE e proroga concessioni”

Redazione 02 Febbraio 2026 - 08:23

L’Inter non si ferma più, ma l’Italia è divisa tra emergenza maltempo e tensioni politiche

Redazione 02 Febbraio 2026 - 08:11

Ottanta chili di mandarini per i bimbi: la lezione di terra e fiducia di Salvatore Cristaldi

Redazione 02 Febbraio 2026 - 08:09