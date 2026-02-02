Maxi sequestro a Gravina di Catania: 11mila costumi di Carnevale fuori norma e sanzione da 35mila euro

Operazione della Guardia di Finanza di Catania a Gravina di Catania: sequestrati oltre 11.000 articoli di Carnevale potenzialmente pericolosi per la salute e privi del marchio CE.

Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio finalizzate alla tutela del consumatore, i militari del Comando Provinciale di Catania hanno messo a segno un ingente sequestro di merce non conforme. L’intervento, eseguito dai finanzieri del I Gruppo presso un esercizio commerciale situato a Gravina di Catania, ha portato al ritiro dalla vendita di oltre 11.000 articoli destinati ai festeggiamenti del Carnevale.

I prodotti, tra cui figurano costumi per bambini, accessori e gadget per maschere, sono risultati privi delle indicazioni minime di sicurezza prescritte dal Codice del Consumo. In particolare, la merce era sprovvista delle informazioni obbligatorie sul luogo d’origine, sull’identità del produttore o importatore, nonché delle necessarie istruzioni e precauzioni d’uso. In diversi casi, è stata riscontrata anche l’assenza del marchio CE, requisito fondamentale per attestare la conformità agli standard di sicurezza dell’Unione Europea.

L’operazione delle Fiamme Gialle mira a salvaguardare la salute pubblica, impedendo l’immissione sul mercato di oggetti potenzialmente pericolosi, e a garantire una corretta concorrenza a favore dei commercianti onesti. A seguito degli accertamenti, al titolare dell’attività, un cittadino di nazionalità cinese, sono state contestate violazioni che hanno portato a sanzioni amministrative per un importo superiore ai 35.000 euro, con la contestuale segnalazione alle Autorità competenti.

