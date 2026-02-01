Annagaia Marchioro Fulminata Sicilia teatro Ambasciatori Catania teatro Orione Palermo biglietti

L’attrice e comica veneta approda ad aprile nei teatri di Catania e Palermo con uno spettacolo intimo e surreale che esplora con ironia le imperfezioni della vita quotidiana.

La Sicilia si prepara ad accogliere Annagaia Marchioro e il suo ultimo lavoro teatrale intitolato “Fulminata – la speranza è l’ultima a morire”. Lo show, che si avvale della prestigiosa regia della comica palermitana Teresa Mannino, promette di trascinare il pubblico in un universo surreale, caotico e profondamente divertente. Lo spettacolo è stato ideato dalla stessa Marchioro insieme a Mannino e Giovanna Donini, con la produzione di Stregonia e Brugole&Co.

Sono due gli appuntamenti previsti nell’isola grazie alla collaborazione tra Savà Produzioni Creative e Agave Spettacoli di Andrea Randazzo:

Mercoledì 22 aprile al teatro Ambasciatori di Catania ;

al teatro Ambasciatori di ; Giovedì 23 aprile al teatro Orione di Palermo.

Entrambe le serate avranno inizio alle ore 21:00. La messa in scena si avvale delle scenografie di Maria Spazzi e dei costumi curati da Lucia Gallone.

Al centro della narrazione c’è la storia di Maria Annagaia Isotta Riri, una donna entusiasta e piena di desideri che si scontra con le difficoltà della vita moderna: dai mutui alle diete, dalla gestione di una partita IVA alla scelta di diventare madre da single. Lo spettacolo affronta con taglio scanzonato temi attuali, chiedendosi se essere genitori oggi sia un atto di eroismo e se il mondo degli influencer rappresenti una prigione o un vantaggio. Ad accompagnare la protagonista in questo viaggio interiore ci sono le amiche, descritte come àncora di salvezza e via di fuga durante le tempeste dell’esistenza.

I biglietti per assistere a questa “preghiera comica per restare vivi” sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti locali autorizzati, con prezzi a partire da 23 euro. Un’occasione per scoprire, attraverso la risata, che l’imperfezione non è poi così male e che continuare a sperare rimane un atto estremamente potente.