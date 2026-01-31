Catania, il sindaco Trantino nomina Ilaria Spoto Puleo nuova Garante per l’Infanzia

L’avvocato esperta in diritto di famiglia ricoprirà l’incarico a titolo gratuito per la durata del mandato sindacale: obiettivo rafforzare la tutela e l’ascolto dei minori in città.

Il Comune di Catania rafforza il proprio presidio a tutela dei più piccoli. Il sindaco Enrico Trantino ha ufficializzato la nomina dell’avvocato Ilaria Spoto Puleo quale nuova Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il provvedimento giunge a conclusione dell’iter avviato con l’approvazione del regolamento consiliare la scorsa estate e la successiva procedura di manifestazione di interesse curata dalla Direzione Famiglia e Politiche Sociali. L’incarico, che sarà svolto a titolo completamente gratuito, avrà la stessa durata del mandato del primo cittadino.

La scelta è ricaduta su un profilo tecnico di alto livello. Ilaria Spoto Puleo vanta infatti una lunga esperienza nel campo del diritto di famiglia e della protezione dei minori, avendo lavorato a stretto contatto con istituzioni scolastiche e servizi sociali. Il suo background comprende competenze specifiche in ambiti delicati come l’affido, le adozioni e la prevenzione del disagio, unendo alla preparazione giuridica una spiccata sensibilità sociale maturata sul campo nel contrasto a ogni forma di abuso.

Il ruolo del Garante, così come delineato dal regolamento comunale e in linea con la Convenzione di New York, sarà quello di figura super partes. I compiti principali includeranno la promozione dei diritti, la segnalazione di violazioni alle autorità competenti e, soprattutto, l’ascolto diretto di bambini e adolescenti. La nuova Garante dovrà agire da “ponte” tra le esigenze dei giovani cittadini e le risposte dell’amministrazione, favorendo la creazione di una rete integrata contro la devianza giovanile.

Soddisfazione è stata espressa dai vertici di Palazzo degli Elefanti. In una nota congiunta, il sindaco Trantino e l’assessore ai Servizi Sociali, Serena Spoto, hanno sottolineato il valore strategico della nomina: «Con questa nuova figura il Comune di Catania compie un passo importante nel rafforzamento delle politiche di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. La scelta dell’avvocato Ilaria Spoto Puleo, professionista di comprovata esperienza e sensibilità, garantisce competenza, ascolto e attenzione concreta verso i bisogni dei più giovani». L’amministrazione punta dunque a consolidare una cultura della responsabilità collettiva, dove investire sull’infanzia significa «garantire a ogni bambino e adolescente il diritto a crescere in un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso delle proprie potenzialità».