Catania Carabinieri controlli Corso Sicilia sequestro tirapugni pistola scacciacani

Un giovane catanese è stato denunciato dai Carabinieri dopo un controllo in corso Sicilia che ha portato al sequestro di armi improprie occultate nel veicolo e sulla persona.

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un 24enne residente a Catania. Il giovane è ritenuto responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere, secondo quanto emerso dagli accertamenti condotti dai militari nel centro cittadino.

L’operazione è scattata lungo corso Sicilia, quando l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da un’autovettura che procedeva priva della targa anteriore. Il sospetto immediato ha portato i militari a intimare l’alt per un controllo approfondito. Durante la perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto, nascosto nella tasca della giacca del ragazzo, un tirapugni

Le verifiche sono state estese anche all’abitacolo del veicolo, dove, ben occultata sotto il sedile del conducente, è stata trovata una pistola scacciacani modello Beretta 92, priva del prescritto tappo rosso di sicurezza. Entrambi gli strumenti sono stati sottoposti a sequestro penale. Sulla base degli indizi raccolti, il 24enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

L’attività conferma il costante impegno dell’Arma etnea nel contrasto alla diffusione di strumenti potenzialmente pericolosi, finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano nelle aree a maggiore afflusso della città.

Disclaimer: Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.