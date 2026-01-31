Castiglione di Sicilia aggressione 118 Carabinieri Passopisciaro 28enne denuncia

Redazione 31 Gennaio 2026 - 16:00

Intervento dei Carabinieri nella frazione di Passopisciaro: un 28enne in stato di alterazione si è scagliato contro i sanitari e ha danneggiato il mezzo di soccorso.

Attimi di paura e violenza nella frazione di Passopisciaro, nel territorio di Castiglione di Sicilia, dove un intervento di soccorso medico è degenerato in un’aggressione ai danni del personale del 118. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Randazzo sono intervenuti d’urgenza, supportati dalla Centrale Operativa, per riportare alla calma la situazione e tutelare l’incolumità degli operatori sanitari.

La vicenda ha avuto inizio nella tarda serata, quando un’ambulanza ha raggiunto l’abitazione di un giovane che aveva richiesto assistenza medica, riferendo di essere stato morso poco prima da un cane. Arrivati sul posto, i sanitari hanno effettivamente trovato il richiedente sull’uscio di casa con una vistosa ferita a un dito e hanno immediatamente provveduto alle prime cure.

Tuttavia, durante la medicazione, la situazione è precipitata. Secondo la ricostruzione dei fatti, il ferito avrebbe improvvisamente iniziato ad agitarsi, sottraendosi alle cure e sfogando la propria rabbia contro il mezzo di soccorso, colpito ripetutamente con calci e pugni. Gli operatori hanno tentato di calmarlo e allontanarlo, ma l’uomo avrebbe preteso di salire a forza sul mezzo, ingaggiando una colluttazione durante la quale avrebbe colpito anche l’autista dell’ambulanza.

All’arrivo della “gazzella” dell’Arma, il giovane, identificato come un 28enne originario di Vittoria (RG), è apparso visibilmente nervoso e in stato di alterazione, evidenziato da un “tipico alito vinoso”. I militari hanno tentato di ricondurlo alla ragione, ma il ragazzo, incurante della presenza delle forze dell’ordine, ha continuato a minacciare pesantemente il personale del 118.

Disclaimer: Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

