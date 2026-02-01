Emergenza neve a Linguaglossa: Via Provenzana interdetta al traffico fino alle 12:00

Redazione 01 Febbraio 2026 - 10:10

Etna ( Archivio)

Il Comune di Linguaglossa ha disposto restrizioni temporanee alla circolazione stradale per la mattinata di domenica 1 febbraio 2026.

Attraverso una nota ufficiale, l’Amministrazione Comunale di Linguaglossa ha reso nota la chiusura temporanea al transito veicolare della Via Provenzana. Il provvedimento, scattato nelle prime ore di oggi, domenica 1 febbraio 2026, rimarrà in vigore fino alle ore 12:00.

La decisione si è resa necessaria per consentire le operazioni di ripristino della sede stradale e garantire il ritorno alle normali condizioni di viabilità e sicurezza. Le autorità locali hanno confermato che l’area rimarrà interdetta al traffico ordinario fino al completamento degli interventi previsti entro il termine della mattinata.

Secondo quanto stabilito dal Comune, il passaggio resta garantito esclusivamente ai mezzi di soccorso, alle pattuglie delle Forze dell’Ordine, ai veicoli della ditta incaricata della pulizia stradale e agli operatori commerciali del comprensorio. Per tutti gli altri utenti della strada, si consiglia di utilizzare i percorsi alternativi segnalati in loco per evitare rallentamenti.

