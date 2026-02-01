Zafferana Etnea arresto droga Fleri Carabinieri 23enne marijuana Skunk

I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea hanno sorpreso un giovane di origini albanesi nella frazione di Fleri: nascondeva 31 dosi di marijuana pronte per lo spaccio.

Nell’ambito di un capillare controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea hanno arrestato in flagranza un 23enne di origini albanesi. Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio sulla base degli indizi raccolti dai militari.

L’operazione si è svolta in via Del Redentore, nella frazione di Fleri. Una pattuglia in transito ha notato un’autovettura con a bordo una persona parcheggiata in una zona appartata e poco illuminata. Alla vista dei militari, il 23enne ha tentato goffamente di nascondersi abbassandosi lungo il sedile del passeggero, movimento che ha spinto i Carabinieri a procedere con un controllo immediato.

Non appena aperto lo sportello del veicolo, i militari hanno percepito un forte odore di marijuana proveniente dall’abitacolo. Nonostante le rassicurazioni del giovane, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione personale, rinvenendo all’interno della sua maglieria intima un involucro di plastica. Il pacchetto conteneva 31 dosi di marijuana del tipo “skunk”, già confezionate singolarmente e pronte per la vendita al dettaglio.

Il giovane, bloccato mentre era verosimilmente in attesa di un cliente per la consegna della dose, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato successivamente convalidato, ferma restando la presunzione d’innocenza del 23enne fino a condanna definitiva.

Disclaimer: Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.